Horacio Cordero lamenta la mala administración que ha tenido Firpo

El técnico argentino dirigió a los pamperos en el 2007.

Horacio Cordero estuvo seis meses en Luis Ángel Firpo, y le bastaron para llevarse un campeonato que le ganaron al FAS, desde la vía de los penaltis. Así mismo, se echó a la bolsa el cariño de la gente usuluteca.



En conversación con el Grupo Dutriz, el entrenador argentino expresó: “Rápido me conecté con la afición de Firpo. Vos fíjate que me han dolido mucho los dos descensos de Firpo (en 2014 y 2019) porque soy un hincha de ese equipo. Ojalá que ahora pueda volver pronto a Primera División, porque es un equipo con mucha gente, con mucha afición”.



Cordero fue técnico de Jaime Alas en el Municipal, el año pasado, y le dio la cinta de capitán: “Alas es un muchacho bárbaro, un gran jugador. Acá en Municipal, Jaime es figura y ahora tiene que renovar contrato. Yo le dije que si él estaba cómodo que siguiera y si no, le van a salir muchas ofertas. Mi relación con él en Municipal fue buenísima”.