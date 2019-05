Honduras volvió a perder y tiene un pie afuera del Mundial Sub 20

La Bicolor cayó 2-0 ante Uruguay en su segundo partido y quedó en el último puesto del Grupo C.

Honduras no puede levantar cabeza en el Mundial Sub 20 de . La Bicolor cayó 2-0 ante en su segundo compromiso, quedó en el último lugar del Grupo C y quedará eliminado del certamen si Noruega no logra vencer a Nueva Zelanda.

El equipo dirigido por Carlos Tábora sostuvo el empate durante casi todo el primer tiempo y solamente generó una situación de peligro con un remate de cabeza de Josue Villafranca, que fue despejado por la defensa celeste. Cuando el encuentro se dirigía sin emociones al descanso, el equipo sudamericano aprovechó una pelota parada y Nicolás Acevedo abrió el marcador.

Uruguay siguió domininando las acciones en el segundo tiempo y, a pesar de la mínima diferencia, Honduras nunca pudo inquietar el arco defendido por Franco Israel. Sobre el final del partido, Nicolás Schiappacasse puso el 2-0 definitivo.

Honduras participó de siete Copas del Mundo Sub 20 antes de la actual edición y nunca pudo avanzar de la primera fase. El próximo jueves 30 de mayo cerrará su participación en el Grupo C enfrentando a Noruega y todo indica que el destino será el mismo que en el pasado.