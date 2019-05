Honduras perdió por goleada ante Nueva Zelanda en su debut en el Mundial Sub 20

Liga Nacional de Honduras: El combinado juvenil sufrió un doloroso tropiezo en su presentación en el Grupo C de la cita mundialista de la categoría.

El debut de la Selección de Honduras en el Mundial Sub 20 disputado en no pudo haber sido peor. El conjunto dirigido técnicamente por Carlos Tábora cayó derrotado por 5-0 ante Nueva Zelanda y ahora deberá recuperar mucho terreno en las próximas dos fechas del Grupo C si quiere clasificarse a la próxima fase.

El conjunto bicolor tuvo un muy mal comienzo de partido: a los 20 minutos ya estaba abajo por dos goles tras los tantos de Darwin Diego, en contra, y Ben Waine. Justamente Waine fue el encargado de poner el 3-0 a la media hora del encuentro, disputado en el Arena Lublin.

Tábora propuso cambios en la segunda etapa para intentar meterse en el juego nuevamente, sin embargo, fueron los All Whites los que volvieron a golpear, cerrando la goleada gracias a Sarpreet Singh y Matthew Conroy.

De esta manera, Honduras arrancó su participación en la cita mundialista de la categoría con el pie izquierdo y ahora buscará reaccionar en el segundo partido del grupo ante .