Homenaje de River a los campeones del mundo: cómo será, quiénes estarán y por qué no irá Daniel Passarella

Minutos antes que el Millonario reciba a Argentinos Juniors, en el Monumental habrá reencuentro de glorias que ganaron la Copa del Mundo. Menos uno...

Entre tantos logros que tiene River a lo largo de su historia y que lo colocan entre los equipos más grandes de Argentina, hay uno que se destaca en estos tiempos de festejos por la Copa del Mundo ganada por la Selección argentina en Qatar: es el club que más jugadores aportó entre las tres conquistas de la Albiceleste, con nueve en total que vestían su camiseta al momento de levantar el trofeo más importante del planeta.

Durante las primeras fechas del Torneo de la Liga Profesional 2023, en todas las canchas hubo algún tipo de celebración: con la copa, niños con camisetas de Argentina y protagonistas de ayer y hoy. Y si bien ya hubo un homenaje para Franco Armani cuando el Millonario enfrentó a Central Córdoba en Santiago del Estero, el domingo 12 será el primer partido en el Monumental y, por eso, se espera un momento especial y emotivo.

Además del actual arquero del plantel, también habrá distinciones para Roberto Ayala y Pablo Aimar, dos exjugadores del club que integraron el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. El Ratón llegó muy joven de Ferro y fue clave a mediados de los 90, mientras que el Payasito es uno de los hijos pródigos de Núñez.

Pero no solo los recientes campeones estarán en Núñez: la dirigencia invitó a la ceremonia a aquellos exfutbolistas que representaron a River tanto en 1978 y 1986, por lo que estarán presentes el Pato Fillol, el Beto Alonso, Oscar Ruggeri y el Negro Enrique, para ser quienes entreguen las medallas. Además, quienes fueron convocados pero no estarán presentes por diversos motivos son Oscar Ortiz, Nery Pumpido, la familia de Leopoldo Jacinto Luque (fallecido en 2021) y, quien sobresale entre los que dijeron que no, Daniel Passarella.

POR QUÉ DANIEL PASSARELLA NO ESTARÁ EN EL MONUMENTAL

Lógicamente, la historia del Káiser y River tuvo un giro irreversible el 26 de junio del 2011, fecha en la que se decidió el descenso en la Promoción ante Belgrano. Si bien el regreso a Primera ocurrió un año después y su gestión como Presidente finalizó en diciembre del 2013, los hinchas jamás perdonaron lo ocurrido. Y todo se agravó en los años posteriores, con las investigaciones por distintos episodios de corrupción ocurridos durante su mandato por gente de su riñón y que también lo salpicaban a él.

DAP nunca volvió al Monumental ni se lo vio involucrado en ningún episodio de la gloriosa era Gallardo. Sus apariciones públicas son contadas con los dedos de una mano y, las entrevistas, aún menos. Incluso, cuando se rumoreaba que atravesaba una grave enfermedad, primero fue desmentida por su familia y luego admitió que transitaba un cuadro depresivo.

Y a la vez, su ausencia en el homenaje riverplatense podría tener una justificación: en la segunda fecha, Passarella apareció sorpresivamente en el Estadio Eva Perón de Junín y fue homenajeado por Sarmiento.

Oriundo de dicha localidad bonaerense y habiendo realizado las juveniles con la camiseta del Verde, fue recibido con aplausos y nadie puso en tela de juicio ni olvidó que, pese a todo lo ocurrido durante su presidencia de River, fue capitán en el 78, integró el plantel del 86 (no sumó minutos por lesión pero es el único que estuvo en ambas conquistas) y es considerado el mejor defensor argentino de la historia.