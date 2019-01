Holan confirmó a Cecilio Domínguez y Pablo Pérez como refuerzos de Independiente

En conferencia de prensa, el DT del Rojo anunció que el paraguayo del América y el mediocampista de Boca se mudarán a Avellaneda.

Sin vueltas ni misterios y luego de hacer una introducción en la que explicó el accionar del club en el mercado de pases, Ariel Holan confirmó la llegada de las dos primeras caras nuevas para su Independiente.

"Puedo confirmar que Pablo Pérez y Cecilio Domínguez van a ser refuerzos de Independiente", aseguró el DT del Rojo, en conferencia de prensa.

En la misma línea, se refirió a las ventas y a los gastos que hizo el club de Avellaneda: "Tenemos que hacer mercados equilibrados. Vendimos por 60 millones de dólares y hemos invertido por 18 millones de dólares. Invertimos mucho dinero en el predio de Domínico, hicimos un gimnasio, estamos haciendo canchas, compramos elementos para trabajar. El club mejoró mucho institucionalmente y le brindamos a los futbolistas todo lo que tienen que tener".

Por otra parte, Holan habló de las salidas de Emanuel Gigliotti y Leandro Fernández. "Mi relación con Gigliotti fue excelente profesionalmente. De mi parte, no le corto la carrera a nadie y los precios del mercado son así. Al Puma le fue excelente en el club. Todos los jugadores se fueron para crecer individualmente. Fernández tuvo un kinesiólogo personal y está óptimo en tiempo y forma. Tuvo dos lesiones importantes y si Vélez puede darle los minutos que necesita y a nosotros nos sirve porque sigue siendo jugador del club, bienvenido sea", señaló.

"Yo no tengo los superpoderes que se me atribuyen, yo soy el entrenador del Club, por su puesto tengo opinión pero no la absoluta decisión, más allá de lo que dijo Ema, la realidad es que todos los futbolistas se fueron por un crecimiento desde lo profesional", concluyó.