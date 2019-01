Historia del pasillo: cómo nació, quiénes fueron los primeros y polémicas

Hay que remontarse hasta 1970 para ver el primer pasillo de honor en España, un gesto de respeto que se ha perdido entre Barcelona y Real Madrid.

El Villarreal hará el pasillo al Real Madrid por conseguir el Mundial de Clubes. Este gesto deportivo se ha convertido en un tema de debate en los últimos años por la actitud de los dos grandes, cuando ambos se han negado ese gesto mútuamente. El crecimiento de la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid han terminado por convirtir el pasillo de honor en un tema de humillación deportiva más que de respeto al rival.

¿Cuántos pasillos se han hecho entre Barcelona y Real Madrid?

Pero en Goal hemos querido ir más allá y en este artículo te contamos cuál fue el primer pasillo de la historia del fútbol español, además de algunos otros datos más.

PRIMER PASILLO DE LA HISTORIA

Según recoge el diario ABC, el primer pasillo se produjo en un duelo entre el Athletic y el Atlético de 1970 en los octavos de final de la Copa. El conjunto vasco rendía homenaje de este modo a los madrileños, quienes habían conquistado la Liga precisamente por delante de los vizcaínos y por solo un punto. El Athletic -denominado por temas políticos Atlético Bilbao en aquellos tiempos- accedió finalmente a cuartos de final, aunque no conquistaría el título.

Cabe recordar que la Copa en aquella época se jugaba justo después de la Liga. De hecho, el alirón del Atlético se produjo en abril de 1970 y el doble duelo copero entre ambos equipos rojiblancos es de mayo del mismo año.

PASILLOS MÁS DESTACADOS

Uno de los pasillos más recordados de los últimos años fue el pasillo que le hizo el Barcelona al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la temporada 2007/08. Los blancos, con Bernd Schuster como técnico, llegaron a la cita siendo campeones de Liga de manera matemática, y el conjunto blaugrana, con Frank Rijkaard a la cabeza, no dudó en homenajearles.

ÚLTIMAS POLÉMICAS

Las últimas polémicas surgieron entre Real Madrid y Barcelona cuando los blancos no hicieron el pasillo de honor al Barcelona por ser campeones de Liga en mayo de 2018, del mismo modo que los blaugranas tampoco se lo hicieron previamente a los blancos -en diciembre de 2017- cuando fueron campeones del Mundial de Clubes.

Así lo explicaban algunos de los protagonistas sobre lo acontecido en diciembre de 2017 y mayo de 2018:

Ernesto Valverde: "Se habla mucho de los pasillos, se habló mucho también cuando íbamos a jugar en el Santiago Bernabéu y es una cuestión que decide el rival, ya dije que esto es un homenaje de los propios jugadores del equipo rival que se ha desvirtuado un poco y siempre queda una sensación extraña cuando se habla de Real Madrid y Barcelona o equipos con rivalidad, siempre hay un revanchismo, más que el pasillo se busca más la humillación del contrario que el homenaje", reconoció el técnico del Barcelona.

También Zidane, cuando entrenaba al Real Madrid, quiso explicar por qué no realizaron el pasillo: “Después del Mundialito, entiendo que ellos no lo vean importante. Y dicen que ellos no están en la competición, pero están en la Champions… ahí no está claro. No soy yo el que decide. Son ellos [el Barcelona] los que tomaron la decisión. Y al final nosotros, con respeto, no lo vamos a hacer porque ellos no lo hicieron. Hay que respetar que han ganado la Liga, porque lo han hecho muy bien. Es una decisión mía”, dijo Zidane sobre no hacer el pasillo.

El artículo sigue a continuación

Guillermo Amor, directivo culé, quiso explicar por qué no homenajearon al Real Madrid como campeón del Mundo: “Solo lo hacemos cuando jugamos en la misma competición y no es el caso”, argumentó para no hacer el pasillo al Real Madrid.

¿CUÁNTOS PASILLOS SE HAN HECHO ENTRE REAL MADRID Y BARCELONA?

Tres veces han hecho el pasillo entre Real Madrid y Barcelona. El último se produjo el 7 de mayo de 2008 por parte de los barcelonistas al Real Madrid.