Hinchas chilenos pierden la paciencia y piden la salida de Reinaldo Rueda de La Roja

La Selección chilena se vio fría, sin ideas, y con un opaco desempeño donde aún no se logra ver el estilo de juego que quiere implantar Reinaldo Rueda.

Una rueda pinchada para el entrenador, quien con la Selección chilena avanza a paso lento, con dudas y con poco respaldo. En cada jornada, los créditos se le acaban al DT, y a dos meses de la , los ánimos no están para partidos sin una idea definida.

Así fue como en redes sociales los hinchas de La Roja pidieron la cabeza de Reinaldo, quien sigue sumando cuestionamientos a su trabajo al mando de La Roja.

De 7-0 a 1-3 con ... Rueda no debiese seguir #LaRojaxCHV #CHIvsMEX

Es difícil que Mexico se saque el 7-0, pero Chile no juega a nada. Rueda es lo mismo que Azkargorta: un experto en retórica pero que no sabe nada de fútbol: le fue bien dirigiendo islas de veraneo en Centroamérica... eso no le da las competencias acá. Se debe ir.