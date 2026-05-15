Het Parool: Jordi Cruijff se está ganando una mala reputación en una sección del Ajax

Según Het Parool, hay malestar entre los ojeadores del Ajax por la gestión del director técnico, Jordi Cruijff, quien los ignoraría y escucharía solo a su asesor, Joel Lara. Varios ojeadores piensan irse.

«Cruijff muestra poco interés por el trabajo del departamento de ojeadores», señala el rotativo. Desde su llegada al Johan Cruijff ArenA no se habría adaptado a los métodos de trabajo de los ojeadores. Prefiere a Lara, quien actúa como jefe de ojeadores y con quien ya trabajó en el Maccabi Tel Aviv y el FC Barcelona.

Durante las negociaciones, Cruijff impuso como condición que Lara obtuviera un cargo en Ámsterdam. «El Ajax aceptó, sabiendo que Cruijff iba a revolucionar la estructura existente». Una fuente cercana asegura que el trabajo de los ojeadores de los últimos años no le impresionó.

Según Het Parool, Cruijff ya conoce el malestar y, junto a Lara, ha empezado a prestar más atención al área; aun así, varios ojeadores siguen valorando marcharse.

El director de asuntos futbolísticos, Marijn Beuker, también habría notado la influencia del poder que Cruijff ejerce dentro del Ajax. El director técnico toma todas las decisiones sobre el Jong Ajax y el equipo sub-19, algo que antes hacía Beuker.

Una fuente bien informada asegura que la política técnica del Ajax ha sido muy impredecible en los últimos años: «Con cada nuevo director técnico cambia el rumbo. También se cuestiona la calidad de los actuales responsables técnicos».

Bart Sanders, observador del Ajax, criticó esta semana a Cruijff en el podcast de Pantelic. Según él, el «director técnico» actúa por su cuenta y ni siquiera conoce a todo el equipo de ojeadores. Sin embargo, el también observador Mike Verweij lo desestima.

«Marc Overmars tenía a Gerry Hamstra como mano derecha. En Ajax, Daniël de Ridder (asuntos legales) y Siem de Jong (dirección técnica) trabajan con Cruijff. Antes, Marc Overmars contaba con Henk Veldmate, un ojeador jefe muy respetado. Ahora, Jordi Cruijff tiene a Joel Lara”, explica en Kick-Off, el pódcast de De Telegraaf.