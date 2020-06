Hernán Pérez volverá a los entrenamientos la semana próxima

El extremo paraguayo comentó detalles de la vuelta a la actividad oficial, en el país sede del próximo Mundial.

Hernán Arsenio Pérez celebra la inminente reanudación de los entrenamientos en , tras varias semanas de encierro.

"El día 8 de junio se nos va a realizar análisis del coronavirus y posiblemente se vuelva a entrenar el 10 de junio”, informó el jugador del Al Ahli Doha a la AM650 de Asunción, este martes.

“Vamos a tener tres semanas de preparación y luego volveremos a jugar la liga", agregó el futbolista guaraní.

Pero la alegría del regreso contrasta con la preocupación que genera el desabastecimiento de un producto indispensable para el tradicional tereré paraguayo: la yerba mate.

"Estoy viendo quien me puede traer yerba, porque se me está terminando", dijo entre risas el ex - jugador del de .