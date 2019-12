Hernán Barcos: "Atlético Nacional es un club europeo en Colombia"

El delantero argentino dio su última entrevista como jugador Verdolaga, elogió al cuadro paisa y prometió volver en un futuro.

La salida de Hernán Barcos de es un hecho, la entidad antioqueña decidió no renovarle su contrato y el argentino se despidió definitivamente del equipo este lunes en una entrevista para el departamento de comunicación del club en la sede de Guarne.

"Me voy tranquilo, me trataron muy bien, con mucho cariño y respeto en esta institución hasta el último día. Me voy feliz de haber dejado mi granito de arena en Nacional", comentó 'El Pirata' valorando su paso por el verde a pesar de no lograr el objetivo principal de salir campeón."El balance es positivo, a pesar de no cumplir las expectativas y ganar algo, que era lo que soñaba, salir campeón con este club", explicó.

Además, el delantero argentino elogió la institución paisa y la puso al nivel del viejo continente. "Le dije al presidente: 'Nacional es un club europeo dentro de '. No podía ser menos, pues es el más grande del país, tiene una gran estructura y tiene mucho que ganar todavía", aseguró.

De su paso por Nacional, Barcos dejó claro que se llevará para siempre el "cariño y el respeto de la hinchada", además de los tres goles que marcó en el Clásico.

"Más allá de lo futbolístico siempre intenté aportar al club. Es importante que se haya quedado un poquito del pirata aquí. Hasta siempre, en algún momento volveré, así sea a saludar", concluyó.