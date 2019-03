Herediano se quedó afuera tras ser vapuleado por Atlanta

Primera División de Costa Rica: El campeón del fútbol tico no logró sostener el 2-1 de ventaja y cayó 4-0 en la revancha en Estados Unidos.

Herediano trasladó su flojo presente al ámbito internacional y el mismo se vio reflejado ante la goleada sufrida este jueves a manos de Atlanta United por 4-0, resultado que invalidó el 2-1 a favor del campeón del fútbol costarricense y que lo deja afuera de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Actualmente en el 10º puesto entre 12 equipos en el Clausura de su país, los de Heredia continúan sin reacción y fueron vapuleados por el ganador de la última estrella en la MLS.

Pese a que el elenco norteamericano salió del Mercedes-Benz Stadium a causa del Monster Truck, los jugadores no sintieron el cambio y golearon sin piedad en el Fifth Third Bank Stadium.

Corrían apenas 47 segundos cuando el venezolano Josef Martínez rompía el cero en el área chica tras un mal despeje de Omar Arellano. A los 9 minutos, Julian Gressel ya inclinaba la serie a favor de su equipo tras el pase del argentino Ezequiel Barco.

En el complemento llegó el resto de los goles, otra vez con Martínez al aparecer a los 17' gracias a la asistencia de Brek Shea, mientras que Leandro González Pirez cabeceó al gol a siete del final ante un nuevo pase de Barco.

Los de Hernán Medford suman un nuevo golpe y no pueden enderezar en este 2019.

Foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP/Getty Images