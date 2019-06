Henry Hernández pide no criticar "con el hígado" a la Selección de El Salvador

El portero y capitán del equipo fue enfático en esta situación.

“Se ganó a Curazao e igual hemos sido duramente criticados porque no se goleó. Ellos no son la selección de antes, tienen jugadores en ligas como las de o . Por eso digo, hay que ver las realidades, tratar de ser un poco más objetivos en cuanto a la crítica constructiva y no criticar con el hígado “, explicó el portero a su llegada a Houston, Texas.

Referente al partido contra dijo: "Va a ser un partido en que tenemos que estar igual, cien por ciento aplicados en lo defensivo, que es nuestra parte más fuerte. Manteniendo el cero atrás, somos una Selección muy fuerte. De cara a eso, crear las opciones y oportunidades a gol”.



Remarcó sobre el trabajo que han realizado: “Hemos tenido una efectividad muy importante y eso nos ha dado la victoria en muchas ocasiones. Así que seguiremos con nuestro mismo libreto, con nuestra misma hegemonía de juego, nuestro mismo estatus a la hora de pararnos dentro de la cancha y tratando de dar lo mejor siempre”.