Hemeroteca: La película arbitral del Real Madrid cuando gana vs. la película arbitral del Real Madrid cuando no gana

Ramos pidió que se acabe el ruido y que nadie se monte películas, aunque él hizo ruido y se montó una película hace meses, como Butragueño

Durante el - , en el minuto 19, se produjo una clarísima falta de Carvajal a Dani Rodríguez que el árbitro no pitó. La jugada continuó y acabó en el primer gol del partido, a favor del Real Madrid. El Mallorca protestó airadamente pero no hubo nada que hacer, porque el colegiado no quiso ver la jugada en el VAR. Nada más acabar el choque, Sergio Ramos, autor de un gran gol, compareció ante los periodistas para decir lo siguiente: “Todo el ruido que se genera es porque estamos líderes. Los árbitros y el VAR están para ayudar, Hay que acabar con ese ruido. Parece que hay que dar las gracias a los árbitros. Que la gente no se monte películas”. Pidió acabar con el ruido de la polémica y reclamó que no se monten películas.

Ramos: cuando el Madrid gana vs. cuando el Madrid pierde

No deja de ser curioso que Ramos diga ahora esto, porque en el pasado mes de febrero, el que no quería acabar con el ruido y se montaba películas era el propio Ramos, cuando después de perder ante el dijo que había “decisiones predeterminadas", se refirió al árbitro diciendo que “la arrogancia es algo que se tiene o no se tiene” y criticó el criterio arbitral diciendo “el criterio es distinto según los días. Mi última mano en la Supercopa, ante el , la pitan y es involuntaria. Y hoy hay dos manos involuntarias y no las pitan. Con este árbitro no me sorprende para nada”, dijo entonces. Respecto a los arbitrajes, Ramos tiene un código de geometría variable con un funcionamiento sencillo: cuando el Madrid pierde sí se monta películas y cuando el Madrid gana, pide a los demás que no se las monten.

Butragueño, declaraciones arbitrales de quita y pon

Tras el choque ante la , donde hubo cuatro jugadas fronterizas y todas cayeron del lado madridista, Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, dijo en Movistar: “El VAR es una herramienta muy útil que hay que aplicarla. Se toman decisiones y después no entramos", sentenció. Donde sí quiso entrar fue cuando su equipo se enfrentó a la Real Sociedad en el Bernabéu, en un partido donde reclamaron un presunto penalti sobre Vinicius que las imágenes demostraron que no existía. Entonces Butragueño sí entró a fondo: “La jugada del penalti es clara y para eso está el VAR. El VAR se ha puesto para resolver estas jugadas. No se ha consultado el VAR. ¿Entonces para qué está el VAR?", dijo.

El VAR es "muy útil"...pero sólo cuando se gana

En enero del presente año, cuando al se le anuló un gol legal en el Bernabéu, Butragueño dijo: “El VAR es muy útil. Está para usarlo, para usarlo bien. En las decisiones de los árbitros, mejor no entro”, comentó. Donde sí entró fue después de un clásico donde existió un claro penalti sobre Varane, no señalado por el colegiado. Entonces Butragueño dijo: “Es desconcertante que, caray, no haya intervenido, dos jugadas clarisísimas. Como aficionado al fútbol, creo que el VAR debe intervenir. Cuando no piden al árbitro que lo revise es que para ellos no era nada. Cuando ves las imágenes te llaman la atención”.Butragueño, todo mesura y buenos modales, también aplica la doctrina Ramos cuando toca hablar de arbitrajes: cuando el Madrid pierde sí se monta películas y cuando el Madrid gana, pide a los demás que no se las monten. Exactamente lo que hacen todos los equipos. Ni más, ni menos. Cuando ganan, los árbitros y el VAR son maravillosos. Eso sí, cuando pieden, tiembla el misterio. ¿Películas? Las justas.