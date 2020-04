Helguera y las fiestas de Ronaldo: "Llegó un autobús de señoritas y mi mujer me mandó a casa"

El central ha hecho algunas confesiones sobre cómo era el vestuario en la etapa de los Galácticos y cómo se enfadaron por la salida de Del Bosque.

Ivan Helguera se ha unido a los ex jugadores del que han contado anécdotas de su etapa en el club y el central ha desvelado cómo eran las fiestas que organizaba Ronaldo Nazario.

"Yo estuve en una fiesta de cumpleaños con mi mujer y cuando empezaron a aparecer autobuses de señoritas me dijo mi mujer que tirara para casa y a Figo igual. Fue en casa de Ronaldo, la que luego le vendió a Ramos", desveló en una entrevista en Instagram.

No obstante quiso matizar que "Beckham, Zidane o Figo eran unos grandes profesionales. A Roberto Carlos y Ronaldo les gustaba más salir, pero tampoco salían todos los días. Si se jugaba en sábado y se ganaba igual se salía, pero de ahí a que saliéramos un viernes o un sábado jugando un domingo... No es así".

También recordó la amarga salida de Del Bosque del club tras ganar en 2003: "Querían echar a Del Bosque y nosotros queríamos que se quedase... Nos lo habían dicho y se armó, porque no nos gustaron las formas. Y se armó porque el presidente no quería celebrar la Liga con nosotros. Teníamos que ir al Ayuntamiento y muchos jugadores no querían ir allí si echaban a Del Bosque. Fue difícil disfrutar de la cena y de lo que íbamos a hacer cuando acabase. Por la mañana tuvimos que ir al Ayuntamiento. Habíamos quedado en no ir, pero cambiamos de idea, dos no se enteraron y les cayó una multa. Y luego Del Bosque no estaría la siguiente temporada".