Hélène Hendriks y Noa Vahle se ríen a carcajadas ante un momento muy incómodo durante la ceremonia de homenaje al PSV

Hélène Hendriks y Noa Vahle se rieron a carcajadas en el podcast HNM al escuchar un audio de la celebración del PSV. Cuando Peter Bosz agarró el micrófono, las presentadoras no pudieron contenerse.

Hace dos fines de semana, Bosz logró su tercer título consecutivo con el club de Eindhoven, así que el martes pasado se preparó la tercera fiesta.

Las dos primeras huelgas ofrecieron momentos desternillantes, recuerda Hendriks: «Primero tuvimos a Karim Rekik hace unos años, luego a un borracho Guus Til y a Malik Tillman, y a Joey Veerman también le gusta tomar algo».

«Y en algún momento también les dan el micrófono a los entrenadores», continúa. «Entonces sienten que también tienen que decirle algo a la multitud».

Acto seguido reprodujeron el audio: «No se me da muy bien cantar, así que digo: Eindhoven, Eindhoven, Eindhoven».

Las presentadoras se ríen a carcajadas con el técnico de Apeldoorn. «¡Lo hace muy bien, tío! Seguro que tras la primera vez pensó: "Mierda, no cuaja, pero ahora debo seguir"».