Hélène Hendriks: «Pude hablar con Diego Maradona, pero en su habitación de hotel»

Hélène Hendriks recordó en HNM De Podcast su entrevista con Diego Maradona en 2017. El astro argentino la hizo esperar horas y llegó con un séquito llamativo.

En 2017 Maradona se alojó dos semanas en el hotel De Brug de Mierlo, donde entrenaba al FC Fujairah de los Emiratos Árabes Unidos.

Hendriks lo entrevistó para Fox Sports, aunque la cita no fue fluida: «Llegó con unas veinte personas que lo seguían a todas partes; se comportaban de forma exagerada, casi espasmódica. Para ellos, él es un rey».

Mientras ella esperaba en el vestíbulo, él y su grupo seguían comiendo con calma. «No me gustó. Si tienes una cita... Por mucho que seas Maradona. Me costó aceptarlo, pero no lo mostré y esperé».

Tras seis horas de espera, pensó en marcharse, pero finalmente aceptó subir a su habitación.

Primero quería conocerse sin cámaras, luego ya haríamos la entrevista en su habitación.

Cuando Hendriks ya iba a marcharse, Maradona bajó. «Hablamos un rato en el exterior con la cámara encendida, sobre mantequilla de cacahuete y otros temas generales. Luego le hice preguntas más concretas y se fue a entrenar».

«No fue una entrevista propiamente dicha, pero así son las estrellas. Si hubiera entrado en esa salita, habría sido Hélène Diego Maradona. Bonito apellido», bromea Hendriks.