Héctor Vargas piensa en grande: "Somos uno de los candidatos"

Liga Nacional de Honduras: El técnico de Marathón se refirió a las posibilidades de pelear arriba en el Torne Apertura que comienza la próxima semana.

Héctor Vargas solo piensa en positivo. El entrenador argentino de Marathón cree que su equipo puede pelear arriba en el Torneo Apertura que arranca la próxima semana, pese a algunos malos resultados en la preparación.

El conjunto verdolaga viene de cerrar su pretemporada con una derrota en un encuentro amistoso ante Platense por 2-1, en el Rubén Deras de Choloma. Sin embargo, Vargas cree que su equipo puede dar vuelta la página y encontrar su mejor versión las próximas semanas.

“Fue una pretemporada no tan exitosa porque no es lo que buscamos, la idea es corregir errores y que no los cometan en el campeonato que es lo que vale, uno lo que busca, como decía Menotti, son las variantes, sociedades de cómo se encuentran dentro del campo”, dijo Vargas en declaraciones recogidas por Diez.

“No voy a evaluar los resultados de estos partidos, los campeones de pretemporada no ganan nada, son los que saben prepararse y el primer objetivo es ganar las vueltas regulares y estar en lugares de privilegio”, agregó.

Cuando se le consultó sobre si Marathón está para campeón en la Liga Nacional, Vargas explicó: “Somos uno de los candidatos, cuando me llamaron me dijeron que dentro del presupuesto estaba pelear el cuarto puesto, yo les dije que no peleo cuartos lugares, yo peleo campeonatos, desde que vine lo he demostrado".

Por último, se refirió al partido del próximo fin de semana ante Real de Minas. “La sensación del equipo que nos toca, en qué situaciones llega, la motivación de la falta de salarios, estos equipos son los más peligrosos, te pueden mostrar dos caras, por eso tenemos que prepararnos bien no solo por ser local”.