Héctor Salazar: “Como 11 Deportivo nunca solicitamos que nos dieran el título de campeón”

El vicepresidente de los ahuachapanecos contó lo que quieren hacer como equipo, ante la decisión de la FESFUT de quitarles el título.



Héctor Salazar, vicepresidente del 11 Deportivo, contó a “El Gráfico” lo que planean hacer como dirigencia, ante la decisión de la FESFUT de quitarles el título que les habían entregado hace un mes y medio, decisión que también los dejaría afuera de la Liga CONCACAF.



“Nosotros como 11 Deportivo nunca solicitamos que nos dieran el título de campeón, quien tomó esa decisión es la FESFUT y el criterio que ocupan es razonado en lo deportivo, en el análisis que ellos hacen es que dicen que el torneo se va finalizar y que se hará un corte hasta la fecha y se hará la evaluación del desempeño deportivo. Entonces, en ese sentido, toman en cuenta la tabla de posiciones y quien está en el primer lugar es designado campeón del torneo Clausura 2020", indicó Salazar.



Y agregó: “Cuando el ente rector del fútbol te designa como campeón del torneo, nosotros adquirimos ciertos derechos y obligaciones. La primera división recibió esa resolución y es un acuerdo en firme, hasta el día de hoy no hay una resolución argumentada que cambie esa resolución, recibimos una notificación, pero la notificación no es una resolución, solo dicen 'miren, ya no será campeón el Once Deportivo'”.