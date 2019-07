Héctor Ramos: “Venimos para hacer la mayor cantidad de goles para Alianza”

“Pito” sabe que la responsabilidad del gol recae en él.

Los goles llevarán sello caribeño para este torneo en Alianza, de parte de Héctor Ramos, el popular “Pito”, quien se dio a conocer en Metapán hace un par de años y ahora buscará llenar el hueco que dejó Bladimir Díaz.

En declaraciones al periódico El Gráfico, Ramos confesó: “Siempre mi mentalidad ha sido esa, para eso me ha traído Alianza, para buscar los goles, claro que me gustaría repetir esos momentos y todo depende de la mentalidad con que uno afronta los partidos”.

“Mi responsabilidad es como siempre, jugar con toda la seriedad que se requiere, es la mentalidad de todos, para eso me han traído y venimos para hacer la mayor cantidad de goles para Alianza”, aseguró.