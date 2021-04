HBO Max: Cuándo sale en Latinoamérica, cuánto cuesta, cómo usar y ver online

La nueva plataforma de streaming viene a competir en el mercado con el rumor de que pelean por los derechos de la Champions League 2021-22.

En los tiempos actuales es imposible decir que no hay opciones para divertirse en casa. A las plataformas de streaming les llegó una nueva y dura competencia. HBO Max ya es una realidad en muchas parte del mundo y en Latinoamérica está muy cerca de hacer su estreno.

Luego de varios años al servicio de la comunidad, HBO Go dejará de existir para darle su lugar al nuevo servicio de streaming que ofrece HBO, con un abanico de contenido mucho más amplio y que promete darle pelea a las grandes compañías de entretenimiento. Por eso, en Goal te damos los detalles de la nueva plataforma digital y su llegada a América Latina.

¿QUÉ ES HBO MAX?

Se trata del nuevo servicio de entretenimiento vía streaming de WarnerMedia. Además de reemplazar a HBO Go, esta plataforma incluye programación de las más alta calidad y que cuenta con una alta demanda.

A través de redes sociales, la compañía norteamericana mostró en un video lo que será este nuevo producto.

La gran diferencia es que la nueva plataforma no solo tendrá contenido de la cadena de televisión estadounidense, sino que también contará con la programación de todas las cadenas que pertenecen a WarnerMedia, además de saldrán cosas nuevas y exclusivas, incluyendo series, películas y otro tipo de programas para personas de todas las edades.

¿CUÁNDO SALE HBO MAX EN LATINOAMÉRICA?

Tanto para México, Argentina, Chile, Colombia y demás países de América Latina, el servicio llegará a finales de junio del 2021.

¿CUÁNTO CUESTA?

El precio de HBO Max es de 14.99 dólares al mes. Su costo para los direfentes países de América Latina es el siguiente:

Precio en México: 297.46 pesos

Precio en Argentina: Mil 395.82 pesos

Precio en Chile: 10 mil 680.38 pesos

Precio en Colombia: 54 mil 391.22 pesos

¿CÓMO USAR Y VER ONLINE?

Para poder disfrutar del nuevo servicio de WarnerMedia lo único que debes tener es acceso a internet y un dispositivo electrónico (televisión Smart TV, smarphone, iphone, tablet o computadora).

Para todos aquellos que están suscritos directamente con el servicio de HBO Go, así como los que abonan por medio de socios participantes, obtendrán acceso instantáneo a la nueva plataforma. En caso de que seas cliente nuevo, lo único que debes hacer es ir a la Play Store o App Store para descargar la aplicación. Una vez dentro llenas tus datos personales y los métodos de pago y listo, ya podrás disfrutar de toda programación.

CATÁLOGO DE HBO MAX Y SU UNIÓN CON LA CHAMPIONS LEAGUE

El contenido oficial que estará disponible en el servicio de streaming es el siguiente:

Cartoon Network

HBO

Warner Bros

New Line

DC

CNN

TNT

TNS

truTV

Adult Swim

En ellos podremos ver programas, series y películas como los Looney Tunes, El Señor de los Anillos, Mortal Kombat, Harry Potter, Friends, Sex & the City. The Big Bang Theory, Matrix, La Liga de la Justicia, The Joker, Space Jam 2, Godzilla vs Kong, El Conjuro, entre muchos más. El contenido también incluye una amplia variedad de títulos originales bajo la marca de Max Originals.

Para las fanáticos del futbol también hay una noticia. En las últimas semanas se rumoró que las licencias de la Champions League iban a cambiar de dueño en varias parte de Latinoamérica. ESPN y FOX dejarán de transmitir los partidos del torneo de la UEFA y estos podrían pasar a ser propiedad de WarnerMedia.

En caso de que esto se concrete, es muy probable que la Champions League 2021-22 se vea a través de HBO Max.