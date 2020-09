Hazard se vuelve a lesionar y no podrá reaparecer con el Real Madrid contra el Valladolid

A pesar de que Zidane aseguró hace unas horas que ya estaba disponible y lo incluyó en la convocatoria, el belga sufre una nueva lesión muscular.

Eden Hazard no supera sus problemas. El belga parecía llamado a reaparecer este miércoles por fin con el pero el club merengue ha anunciado que causará baja ante el por una lesión muscular de última hora a pesar de que había sido incluido en la convocatoria.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en la pierna derecha. Pendiente de evolución", reza el escueto comunicado del club blanco.

No reaparecerá hasta después del parón

La lesión llega después de que el propio Zidane asegurara que el belga ya estaba dispobible para jugar tras haber tenido "un problema gordo": "Está muy cerca, está preparado. Entrena bien con el equipo y lo único que sabemos que no ha entrenado mucho hasta ahora. Creo que entrena con regularidad y está bien para estar. Ya veremos cómo lo vamos a hacer. No creo que le haya faltado profesionalidad. Lo que quiere es jugar pero es verdad que ha tenido un problema gordo que le ha molestado durante mucho tiempo. Queremos que no sienta molestias porque la temporada es muy larga. Es un profesional y quiere ayudar a sus compañeros",

El tiempo de baja del belga se desconoce pero parece complicado que esté recuperado para jugar el próximo domingo ante el . De hecho, según Radio Marca podría estar tres semanas de baja y eso le impediría jugar hasta después del parón, momento en el que además arrancará la fase de grupos de la y llegaría muy justo al Clásico que se jugará el 24 ó el 25 de octubre. De hecho, el curso pasado ya se perdió tanto el Clásico de ida como de vuelta.

Llueve sobre mojado con Hazard

La pretemporada empezó con polémica para Hazard, ya que tardó en incorporarse a la pretemporada para acudir a unos partidos con en los que no tuvo minutos y en algunas imágenes se veía que no estaba en su mejor momento físico.

Tras este episodio, Hazard fue de los últimos en volver a trabajar a las órdenes de Zidane y no entró en las primeras convocatorias de la temporada para medirse a la y al y, cuando parecía recuperado y listo para jugar, ha vuelto a sufrir una lesión.

Ya la temporada pasada El ex del tan solo pudo participar la temporada pasada en 22 encuentros con el Real Madrid, en los que hizo un gol y repartió siete asistencias y la tónica no termina de cambiar. Esta temporada ya se ha perdido los primeros tres partidos oficiales.

El curso pasado sufrió otras tres lesiones que le impidieron empezar a ofrecer su mejor nivel en su primer año en el Real Madrid . El belga empezó con una lesión muscular que lo dejó fuera en la tres primeras jornadas ligueras y después tuvo una fisura en el pie y la referida lesión en el peroné que le obligó a pasar por el quirófano y que ahora le obliga a frenar por precaución. En total se perdió 26 partidos, más de los que acabó disputando. Su suerte tiene que empezar a cambiar.