Hazard, Pogba, Mbappé... ¿cuánto cuestan los fichajes que quiere el Real Madrid, según CIES?

El club capitalino prepara una revolución de mercado para el próximo verano que podría alcanzar los 500 millones de euros. ¿A quiénes elegirá Zidane?

“Se hablan muchas cosas. Hay que respetar a los jugadores que hay aquí. Hablar de limpieza me parece una falta de respeto. Va a haber cambios, pero no es el momento de hablar de eso”, decía Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al partido con el Valencia . Eso sí, que el técnico francés no quiera hablar de eso, no significa que la limpieza no vaya a existir. El renovará su plantilla vendiendo y comprando futbolistas durante la próxima ventana de mercado. Lo hará, entre otras cosas, porque fue una de las promesas que le hicieron a Zidane para aceptar regresar al banquillo blanco menos de un año después de haberse alejado del Santiago Bernabéu. De hecho, se cree que el ex jugador de la dispondrá de 500 millones de euros para mejorar a un Real Madrid que a principios de marzo ya se había quedado sin Liga, sin Copa y sin Champions.

Además de convertirlo en el preparador mejor pagado del mundo, como informó Goal en su día, el Real Madrid le dará a Zidane la posibilidad de elegir al crack que más le guste. Y el dinero le alcanzará para firmar a varios, no solamente a uno. En los medios de comunicación se habla día sí y día también de Kylian Mbappé, Neymar Junior, Harry Kane, Paul Pogba, Eden Hazard, Sadio Mane o Luka Jovic, entre otros. En definitiva, de una potente inversión de más de 500 "kilos" en futuras contrataciones. Y además se habla de la posibilidad de acometer más fichajes, teniendo en cuenta que el Real Madrid también pretenderá hacer caja con algunos jugadores que quieran salir del club merengue o que no entren en los planes de futuro de Zidane.

En ese sentido, cabe preguntarse cuánto cuestan los objetivos de mercado que se traza la entidad madrileña. Y, al mismo tiempo, merece la pena repasar qué jugadores podría contratar el conjunto de Concha Espina si fuera cierto aquello de los 500 millones de euros, una especulación con la que coinciden varios medios. Para ello, es preciso revisar el último informe elaborado por el CIES, el Observatorio del Fútbol, que se dio a conocer en las últimas horas y que, además, reveló que son varias las estrellas merengues que se devaluaron tras el pésimo curso firmado en 2018/19.

Hazard, Pogba y Mbappé, en ese orden, son los nombres que con más fuerza suenan para aterrizar en el Bernabéu de cara a la próxima temporada, pero se antoja imposible que lleguen los tres a . No sólo por lo que cuestan, sino porque , y Paris Saint-Germain deberían aceptar dejar salir a sus estrellas. Cabe recordar que tanto en la Premier League como en la Ligue1 no existe la cláusula de rescisión. Así las cosas, el Madrid deberá negociar con los Blues para llevarse a Hazard, cuyo valor estimado por el CIES es de 121.5 millones de euros, con los Red Devils para contratar a Pogba, cuyo valor según el CIES asciende a los 137 millones, y con los parisinos para sacar a Mbappé del Parque de los Príncipes. El joven de 20 años sería el más caro de todos con diferencia: 228 "kilos", seis más de los que pagó el propio al para fichar a Neymar en 2017.

El Real Madrid sufrió la salida de Cristiano Ronaldo porque no pudo reemplazar los goles que aseguraba el portugués, ahora en la Juventus. El fichaje de Mariano Díaz no despertaba ilusión en el madridismo y, en efecto, el ex del no aportó casi nada a lo largo del curso. Alí es donde aparece el segundo nombre más caro de la lista de futuribles del Madrid, Harry Kane. El goleador del , de 25 años, tiene un valor estimado por el CIES de 197.8 millones de euros. El jugador de los Spurs, relacionado con los blancos en cada ventana de mercado, tiene contrato en Londres hasta 2024. Goles que también podría traer Sadio Mané, con el punta senegalés del tasado en 145.9 millones según el mismo informe. Un precio muy similar al de Neymar Junior (144 "kilos"), cuyo futuro en París no está garantizado. El ex crack azulgrana hizo hace pocos días un guiño con destino al Bernabéu, donde Florentino Pérez no quiso decidirse entre Neymar o Mbappé.

Mucho más barata es la opción de Luka Jovic, el joven delantero serbio del Eintracht Frankfurt por quien también suspira el Barcelona. El coste de Jovic, autor de 16 goles con su equipo en la presente , asciende 'nada más' que a los 37 "kilos", siempre según CIES. Y con ese perfil menos galáctico, pero como opciones para el mediocampo, aparecen Felipe Anderson (56,4 millones), del , y Tangy Ndombélé (60,7 millones), del Olympique Lyon.

Toca tomar la calculadora y hacer cuentas. Por ejemplo, cualquier madridista firmaría con gusto, y con los siguientes precios estimados, los fichajes de Mané, Pogba, Hazard y Kante en 495 millones de euros, menos de los 500 que dicen que gastará el Real Madrid. Y eso, sin contar con el dinero que entrará por las salidas que se produzcan. Se especula con la hipotética marcha de jugadores como Gareth Bale, Toni Kroos, Isco, Varane o Marcelo, entre otros. Jugadores apetecibles para cualquier club y con un gran cartel en el mercado. Cracks por los que el Real Madrid podría obtener una buena cantidad en concepto de traspasos, si es que el club decide acometer estas posibles bajas.

LOS 'FICHAJES' QUE SIGUE EL MADRID

JUGADOR CLUB EDAD CONTRATO HASTA ESTIMACIÓN CIES (M€) Kylian Mbappé PSG 20 2022 228 Harry Kane Tottenham 25 2024 197.8 Sadio Mané Liverpool 26 2023 145.9 Neymar Junior PSG 27 2022 144 Paul Pogba Man. United 26 2021 137 Eden Hazard Chelsea 28 2020 121.5 N’ Golo Kanté Chelsea 28 2023 90.3 Tangy Ndombélé Ol. Lyon 22 2023 60.7 Felipe Anderson West Ham 25 2022 56.4 Luka Jovic E. Frankfurt 21 2019* 37

* En junio de 2019, Jovic volverá al , que lo tiene cedido en el E. Frankfurt.