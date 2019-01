Hazard: "Messi es el más grande de todos los tiempos"

El delantero de Chelsea, futurible del Real Madrid, se sale en elogios para con el crack del Barcelona. "Mis hijos y yo somos fanáticos de él", soltó.

La estrella del Chelsea Eden Hazard ha calificado a Lionel Messi como el mejor futbolista de todos los tiempos, aunque admitió que no disfrutó de sus enfrentamientos con el crack del Barcelona en 2018.

El argentino, junto con Cristiano Ronaldo, ha dominado el fútbol durante la última década, batiendo innumerables récords con su club y siendo el primer jugador en ganar cinco veces el Balón de Oro.

Messi o Ronaldo. Ese parece ser el debate entre los aficionados de estos tiempos, pero Hazard lo tiene claro. "¿Dos G.O.A.T.s (así se abrevia la frase "Greatest Of All Time"), qué dices? De ninguna manera. Sólo hay un G.O.A.T: ¡Él, Lionel Messi!", dijo el internacional belga en declaraciones realizadas para HLN.

"Esos dos partidos contra el Barcelona no fueron mis mejores recuerdos de 2018. Estaba feliz de jugar contra el Barcelona de Messi, pero no logré lo que esperaba. Estaba desilusionado", agregó en relación a los compromisos de Champions League que eliminaron a los Blues en octavos de final de la competición la temporada pasada.

"Mis tres hijos estuvieron allí para el partido en casa en Stamford Bridge. El mayor es un gran fanático de Messi, todos somos fanáticos de Messi, en realidad. Quería ver a Messi ese día, porque Messi es un jugador especial", reveló.

Por otro lado, se refirió a Copa del Mundo y al encuentro de cuartos de final frente a la Brasil de Neymar, a quien consoló tras acceder a semifinales.

El artículo sigue a continuación

"Todos esperaban que Neymar se convirtiera en el mejor jugador de la Copa del Mundo. Tenía que ser él. Messi estaba ya fuera del torneo. Cristiano Ronaldo también. La presión sobre sus hombros debe haber sido inmensa", comentó.

"Conozco ese sentimiento. Pero decenas de miles de veces más grande que en Bélgica, cuando esperaban mucho de mí en 2014. El país, los fanáticos, los periodistas. Era Neymar, Neymar, Neymar. Todo se trataba de Neymar, Neymar, Neymar. Fue una histeria exagerada. ¿Ganamos? Entonces es gracias a Neymar. ¿Perdimos? Entonces es culpa de Neymar. Como si los otros 22 de Brasil ni siquiera participaran", le defendió.

"No hablamos, su inglés no es tan bueno. Fue todo con gestos, no con palabras. En un momento difícil quería que se sintiera respetado. Para consolarlo. Es un jugador importante. Su momento vendrá. Tal vez en la próxima Copa del Mundo".