La fórmula que desciende a Universidad de Chile a Primera B

El futuro del fútbol chileno se definirá en un nuevo Consejo de Presidentes a efectuarse en la ANFP.

Los futbolistas del torneo chileno se encuentran en paro pese a que el martes, en la ANFP, se votó por la continuidad de las competencias oficiales debido a que la opción de no proseguir no alcanzó el quórum de 4/5. Pero todo esto podría dar un giro radical este viernes.

Fueron ocho los clubes profesionales que votaron por la opción de jugar a cómo dé lugar, y según reportó La Tercera tanto como y San Luis habrían sido convencidos de cambiar su postura y así el Consejo estaría en condiciones de finalizar el fútbol anticipadamente, todo en medio de la crisis social que sacude a desde el 18 de octubre.

Y como hasta esa fecha el fútbol se desarrolló con la normalidad de la búsqueda de los objetivos de cada grupo de futbolistas, en Santiago Wanderers quieren respetar los formatos actuales y, en caso de que no se juegue más, ascender a la Primera División desde una Primera B que lideran con 46 puntos, tres más que La Serena.

Asimismo, este movimiento -que será planteado en el Consejo a primera hora (10:30)- incluiría obligatoriamente dos descensos a la B, que al día de hoy le corresponden a Universidad de Chile y ya que no se logró reprogramar el suspendido Unión La Calera v/s , que hasta el minuto 67 se encontraba igualado sin goles en La Florida cuando empezaron los incidentes en las inmediaciones y en el estadio mismo, que por razones concretas de faltas de garantías de seguridad no permitieron el desarrollo de los instantes finales.

Por ende, los Dragones treparían hasta los 25 puntos, uno más que la U y dos más que el Campanil, dos elencos que votaron por la suspensión del campeonato y de los descensos, esta una lucha maratónica en la que se encuentran envueltos hace meses.

#WanderersDebeSubir es primera tendencia nacional en Twitter e incluso los hinchas porteños del extranjero han hecho fuerzas para ser escuchados y pedir por la "justicia deportiva" que exige tanto la dirigencia como el cuerpo técnico y el plantel de futbolistas.

"El término de campeonato incluía condiciones desventajosas para nosotras, que es no ascender de categoría ni ser campeón, mientras que en Primera División se están respetando los privilegios: habría campeón y clasificados a torneos internacionales. No es justo", marcó Rafael Gutiérrez, el presidente de Santiago Wanderers en una conferencia de prensa.

"Tiene que ser respetada la justicia deportiva y la ubicación en la tabla en la que se encuentra actualmente Santiago Wanderers", agregó el directivo. "Hay una inusticia terrible. ¿Por qué a Católica lo están dando de campeón y a Wanderers no?", dijo Miguel Ramírez, el entrenador: la Primera B ya se disputó en un 90%, salvo por , Melipilla, Copiapó Santiago Monring, San Luis y Magallanes que jugaron el 86.6% de sus partidos. En el caso de la Primera División, son cuatro los equipos que jugaron el 83.3% y doce solo el 80%.

"Lo ganado en cancha no se anula por secretaría. Todos los porteños exigimos ver a Santiago Wanderers en Primera A en la próxima temporada", complementó el ídolo eterno Elías Figueroa.

El viernes se define todo. No hay más fechas. Y el viernes 6, el siguiente, se discutirá el formato 2020.

