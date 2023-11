¡Hay polémica! ¿Era penalti de Edgar por manos antes del gol anulado a Turrientes en el Almería - Real Sociedad?

La polémica de la tarde llegó en la segunda parte.

En la segunda parte del partido que enfrentaba a la Real Sociedad con el Almería en el Juegos Mediterráneos, llegó la gran polémica de la tarde.

Sobre los 59 minutos de partido, marcaba Turrientes para la Real Sociedad tras un centro desde la banda izquierda, pero el golpeo del centrocampista donostiarra, que se encontraba prácticamente con la pelota, era con la mano. El árbitro acudió al VAR para revisar la jugada y decidió anular el tanto.

Sin embargo, en las imágenes que mostraba la televisión pareció que el balón, antes de llegar a Turrientes, tocaba en la mano extendida de Edgar, defensa del Almería. Una jugada que provocó la protesta de no pocos aficionados de la Real en redes sociales, no por el gol anulado, sino por el posible penalti no pitado.