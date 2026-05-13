«Hay gran preocupación por la forma de trabajar de Jordi Cruijff en el Ajax»

Jordi Cruijff trabaja en solitario en el Ajax, según informa Bart Sanders en el podcast Pantelic de FC Afkicken. Hay mucho descontento con su desempeño como director técnico.

Cruijff reemplazó a Alex Kroes como director técnico en febrero, y tras tres meses en el cargo ya circulan «rumores preocupantes».

«Resumen: Cruijff debe ponerse a trabajar. ¿Debemos preocuparnos? Sí. El club necesita una visión a largo plazo. Si Jordi vuelve a Barcelona el año que viene, debe dejar algo atrás», afirma.

«Debe existir una estructura a largo plazo. Ahora se escucha mucho descontento: entrenadores, ojeadores, agentes y padres critican su rendimiento».

«Sobre todo sus decisiones en solitario. La marcha de Marijn Beukers también preocupa. Si Cruijff quiere fichar a quince jugadores y luego se va, ¿qué queda?».

«Cruijff y su mano derecha, Joël Lara, ni siquiera han conocido al departamento de ojeadores del Ajax. Ni un apretón de manos, ni reuniones, nada. Ni siquiera tiene acceso a la base de datos».

«Es una locura: se invirtió mucho y ahora no se aprovecha. Ni siquiera comprobaron si es útil. Eso preocupa. Los ojeadores y algunos entrenadores de De Toekomst ya buscan otras opciones», concluye.



