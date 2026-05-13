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Jordi CruijffIMAGO
Bart DHanis

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«Hay gran preocupación por la forma de trabajar de Jordi Cruijff en el Ajax»

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Jordi Cruijff trabaja en solitario en el Ajax, según informa Bart Sanders en el podcast Pantelic de FC Afkicken. Hay mucho descontento con su desempeño como director técnico.

Cruijff reemplazó a Alex Kroes como director técnico en febrero, y tras tres meses en el cargo ya circulan «rumores preocupantes».

«Resumen: Cruijff debe ponerse a trabajar. ¿Debemos preocuparnos? Sí. El club necesita una visión a largo plazo. Si Jordi vuelve a Barcelona el año que viene, debe dejar algo atrás», afirma.

«Debe existir una estructura a largo plazo. Ahora se escucha mucho descontento: entrenadores, ojeadores, agentes y padres critican su rendimiento».

«Sobre todo sus decisiones en solitario. La marcha de Marijn Beukers también preocupa. Si Cruijff quiere fichar a quince jugadores y luego se va, ¿qué queda?».

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«Cruijff y su mano derecha, Joël Lara, ni siquiera han conocido al departamento de ojeadores del Ajax. Ni un apretón de manos, ni reuniones, nada. Ni siquiera tiene acceso a la base de datos».

«Es una locura: se invirtió mucho y ahora no se aprovecha. Ni siquiera comprobaron si es útil. Eso preocupa. Los ojeadores y algunos entrenadores de De Toekomst ya buscan otras opciones», concluye.


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