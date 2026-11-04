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La Europa League en televisión

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 15:00 Stadionul Rapid-Giulesti

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Hapoel Beer Sheva y OFI Creta?

El Hapoel Beer Sheva llega a este duelo con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-4 ante el Royale Union Saint-Gilloise. Antes perdió 1-2 contra el AZ Alkmaar y empató 0-0 con el Dinamo Zagreb. En total, el Beer Sheva marcó cinco goles y encajó doce en esos cinco partidos.

El OFI Creta suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, el club ganó 1-0 a domicilio al Panetolikos en la Super League. Antes cayó 0-2 ante el Bayer Leverkusen en la Europa League y 3-4 frente al Kalamata. En ese periodo, el OFI marcó siete goles y encajó ocho.

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: alineaciones

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: estado de forma

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: balance de enfrentamientos directos

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: las clasificaciones