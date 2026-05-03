Hans Kraay Jr. revela el interés del PSV por una revelación destacada

Hans Kraay Jr. está encantado con Marley Dors, extremo del Almere City. En el programa «Goedemorgen Eredivisie» de ESPN, Kraay reveló que el PSV sigue al delantero de 20 años.

Dors está brillando en los play-offs de la Keuken Kampioen con el Almere City y marcó dos goles ante el FC Den Bosch, lo que entusiasma a Kraay.

Mientras ve las imágenes, Kraay afirma: «Marley Dors tiene mucho que ofrecer» y consulta a Hedwiges Maduro, quien lo conoce de su paso por el Almere.

«Lo has expresado muy bien. Es un buen jugador. También puede jugar de 10; es un extremo izquierdo que a menudo se mete por dentro. Por eso marca tantos goles», comienza Maduro.

«Tiene profundidad, sabe correr y marca con facilidad. Es un jugador muy agradable, un chico simpático y tiene buena cabeza. Tiene potencial, sí», concluye.

Kraay añade que el Almere City ya prepara una mejora de contrato para retenerlo, aunque reconoce que otros clubes también lo siguen. «Y ya ha llegado el momento de que el PSV se interese por él», concluye el analista.

Formado en la cantera del Almere, Dors ha jugado nueve partidos con el primer equipo y ha marcado tres goles. En el filial, que compite en Segunda División, lleva dieciséis tantos y ocho asistencias en 24 encuentros.