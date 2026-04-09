Las repercusiones de la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal continúan, y no solo en el plano legal, ya que la selección senegalesa presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de conceder el título a Marruecos.

Achraf Hakimi, capitán de los “Leones del Atlas”, habló sobre esta decisión y la polémica que rodeó la final, en declaraciones a la cadena “Movistar”, tras la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Liverpool (2-0) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, la noche de ayer miércoles.

Hakimi dijo: “Fueron momentos difíciles y cargados de tensión dentro del campo. No me siento orgulloso de la imagen que dimos por el incidente de las toallas. Aun así, el equipo dio una buena imagen a nivel competitivo. Respetamos al rival y al torneo”.

Hakimi se refiere a los intentos de los jugadores de la selección marroquí de robar la toalla del portero senegalés Edouard Mendy durante la final, ya que la toalla se convirtió posteriormente en un símbolo de los acontecimientos del partido.

Por su parte, el lateral marroquí condenó el comportamiento de la selección senegalesa y expresó su apoyo a la decisión de la CAF de conceder el título a Marruecos, añadiendo: “Actualmente se está evaluando lo que debe ocurrir, y esperamos que se tome la decisión que sirva al interés del fútbol africano”.

Y continuó: “Esperamos conseguir el título porque lo merecemos, y porque no se puede abandonar el terreno de juego de esa manera”.

Frustrado por no ganar por más de dos goles

Por otro lado, el exjugador del Inter de Milán y del Borussia Dortmund expresó su insatisfacción con la escasa diferencia lograda por el Paris Saint-Germain ante el Liverpool, pese a la victoria, diciendo: “Después de las ocasiones claras que creamos, sientes algo de frustración por no haber logrado una diferencia mayor, pero estamos contentos con el rendimiento del equipo en general”.

Hakimi aprovechó la ocasión para reafirmar las opciones del Paris Saint-Germain de competir por el título de la Champions, diciendo: “Como dije antes, no se debe dudar de este equipo. Somos los actuales campeones y lo hemos demostrado una y otra vez. Cuando nos dan por acabados, estamos en nuestro mejor momento. Somos conscientes de la etapa de la temporada en la que estamos, y esperamos seguir a este ritmo y llegar lo más lejos posible”.

Aun así, Hakimi advirtió contra subestimar al Liverpool en el partido de vuelta, subrayando: “El fútbol cambia muy rápido. Anfield es un estadio muy difícil. Debemos estar al máximo de concentración y no dar por hecha la clasificación. Tenemos que ir a ganar como hacemos siempre y sentenciar la eliminatoria”.

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