Habló Bryan Gil, la nueva contratación de FAS

Los tigrillos llevaron a sus filas al goleador de la Segunda División.

Bryan Gil, quiere seguir los pasos de su papá Christian, quien a su vez es su representante y uno de los goleadores históricos del fútbol salvadoreño, pero también desea competir con su hermano quien se llama como su padre y juega en el AD Chalatenango y habló con el periódico “El Gráfico”.

De su paso en el último torneo en la Segunda División con Brujos Mario Calvo, en donde quedó líder de goleo con quince tantos, habló: “Fue un torneo no muy fácil a mi gusto, estuvimos siempre en la lucha por el título de goleador, hubo partidos en que no pude anotar pero gracias a Dios logré anotar dos goles ante Once Lobos en la última fecha y allí logré terminar como líder de goleo “.

También habló sobre su sueño de jugar en la Selección de El Salvador: “Es el sueño de todo futbolista. El trámite de nuestros papeles están en curso, creo que debemos esperar aún este año para poder obtener la nacionalidad salvadoreña. La alegría de criar e acá, me siento más salvadoreño que colombiano y sería una alegría poder defender algún día la camiseta nacional”.

El jugador celebra su incorporación al FAS, en donde jugará por los próximos dos torneos cortos, y que espera ser una bonita competencia para Dustin Corea y Tony Rugamas, quienes son los delanteros del equipo santaneco.