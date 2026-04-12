Haaland y Palmer lideran la alineación oficial del City contra el Chelsea

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha revelado la alineación para el partido de hoy ante el Chelsea, correspondiente a la jornada 32 de la Premier League.

Confía en un cuarteto ofensivo compuesto por Antonio Semino, Ryan Sherki, Jeremy Doku y Erling Haaland.

Esta es la alineación completa del Manchester City:

Donnarumma; Núñez, Josanov, Gvardiol, Lewis; O’Reilly, Rodri, Bernardo; Semenyo, Doku, Haaland.

Por su parte, el Chelsea sale con:

Sánchez, Justo, Fofana, Hato, Cucurella, Caicedo, André Santos, Estevao, Palmer, Neto y João Pedro.

El City es segundo con 61 puntos y el Chelsea sexto con 48.



