Gustavo Quinteros respondió al interés de Colo Colo

El técnico argentino descartó ser el reemplazo de Mario Salas tras ser destituido de Tijuana. Harold Mayne-Nicholls también entregó su visión.

El técnico argentino Gustavo Quinteros, que el pasado viernes oficializó su salida del banco del de Tijuana, descartó los rumores que lo dan como posible reemplazo de Mario Salas en el banco de .

"Ahora será difícil encontrar buenas opciones rápido. Hay que esperar después de la pandemia, un par de meses, que se normalice todo", partió contando en diálogo con En Cancha. "No salí de Tijuana porque tenga otra oferta. La verdad es que no he hablado con nadie de Colo Colo en estos días", añadió en la misma línea.

El santafesino, que ya sabe lo que es dirigir en el fútbol chileno tras consagrarse campeón con en 2019, agregó respecto a su futuro que "no hay opciones por ahora, así que más adelante espero ofertas en clubes donde pueda elegir los jugadores a incorporar. Acá en nunca pude hacerlo, es totalmente distinto a Sudamérica". Por lo mismo, consideró que "ése fue el inconveniente en este club (Xolos), hubo desacuerdos diarios en las incorporaciones", puntualizó.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Mientras que Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, también descartó el rumor del DT en el Estadio Monumental. “Entrar a traer alguien si no vamos a estar en condiciones de cumplir a nuestros jugadores, me parece una irresponsabilidad absoluta. Por lo tanto, hoy día no existe ninguna posibilidad de traer a Gustavo Quinteros para lo que resta de temporada“, reconoció el directivo a Radio ADN.

Finalmente, el expresidente de la ANFP sentenció: “Vamos a seguir con Gualberto Jara y con Ariel Palena. Otra cosa será en enero, ahí veremos que sí y que no y veremos cómo son las condiciones, porque hay que ver cómo va a terminar este año”.