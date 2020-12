Gustavo Quinteros, en picada contra el VAR: "Hay algo raro y oscuro contra Colo Colo"

El técnico del Cacique criticó duramente el criterio con las formas de utilizar el videoarbitraje tras el empate en blanco con Universidad Católica.

El técnico de , Gustavo Quinteros, fue contundente al expresar su molestia con la forma de actuar del VAR tras el empate en el clásico entre su escuadra y Universidad Católica. Luego del cotejo, el entrenador se refirió al sistema de videoarbitraje y también dio su visión con respecto a los criterios que se utilizan con el cuadro de Macul.

“Las manos que a nosotros cobraron, como la de Insaurralde (ante ) con el VAR, y ahora le pega dos veces (a Rebolledo) y ni siquiera van a revisar. Acá hay algo raro, oscuro contra Colo Colo y me preocupa. Nos cobran penales como el de Pinto ante que no fue, lo vieron 150 mil veces. Y acá ni siquiera lo llaman del VAR”, manifestó el entrenador.

Y agregó: “Me voy a poner a campaña para recopilar todas las jugadas y guardarlas. Me tengo que defender, tengo que defender el trabajo. Hay algo rarísimo. No puede ser, lo vieron los jugadores, lo vieron todos. Esto está mal. Por lo menos revisen, si le pegó o no en la mano. Tampoco entiendo cuáles son penal y no cuando pega en la mano. Ni las revisan. Me tiene preocupado”.

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Gustavo Quinteros: "Nos cobraron penales increíbles que no fueron y ahora ni lo llaman, no van ni a mirar la jugada. Voy a recopilarlas todas, tengo que defender mi trabajo. Después te expulsan cuando protestas por una jugada".#VamosColoColo🤟🏽 — Colo-Colo (Desde 🏡) (@ColoColo) December 19, 2020

Con respecto al duelo, mantuvo: “Estoy conforme con el orden defensivo, la disciplina táctica de los jugadores, la continuidad de entrenamientos. Siempre perdemos jugadores y ahora entrenamos y jugamos con los mismos. Se sumó un punto ante un rival difícil, pudimos convertir aunque no estuvimos precisos. Pudimos aspirar a un triunfo, pero ellos también generaron. Fue de ida y vuelta”.

Y concluyó con una reflexión sobre el progreso del equipo: “Estamos siendo un equipo más sólido, más ordenado, hemos trabajado muy bien en las últimas dos semanas y con continuidad con los mismos jugadores. Tenemos muchos afuera, pero volvimos a repetir el equipo y cuando se trabaja con los mismos jugadores, se solucionan un montón de cosas".