Gustavo Huerta y el caso Juan Carlos Gaete: "El único club por el que jugará es Colo Colo"

Gustavo Huerta y Juan Carlos Gaete padre dieron detalles de la ausencia de Gaete Jr. de la última práctica alba en Chile y del viaje a Argentina.

Se conocieron más antecedentes sobre la ausencia de Juan Carlos Gaete del viaje de Colo Colo a Buenos Aires para continuar con su pretemporada. Fueron las voces autorizadas de Gustavo Huerta y Juan Carlos Gaete (padre) las que dieron pistas sobre el futuro del futbolista.

Según Huerta, su entrenador en Cobresal, el Cacique es su destino seguro. “Es un tema complicado porque es un gran paso para él. Ayer hablé con Marcelo Espina y Mario Salas y espero que la charla haya ayudado. Descarto toda indisciplina porque no tiene ni una pizca de indisciplinado”, comenzó relatando a ADN Radio. “Él es jugador de Colo Colo y tiene que asumir eso. Marcelo me dijo que el único club por el que jugará es Colo Colo”, agregó.

El adiestrador sumó más antecedentes de la personalidad del ariete. “Él necesita apoyo y que le estén celebrando sus cosas”, dijo. “La mejor opción para él era ir a Colo Colo y madurar de una vez por todas”, sumó. “Mario confirmó que es falso que él lo haya sacado del equipo”, finalizó al respecto.

“Le gusta jugar por izquierda pero es diestro. Hace muy bien las diagonales”, comentó cuando fue consultado por sus opciones en el ataque. Además, deslizó que 3.5 millones de pesos chilenos es el sueldo que percibirá mensualmente en Macul por cuatro años.

Juan Carlos Gaete padre habló con Radio Cooperativa y apagó rumores de indisciplina pero reconoció que no presentarse "es un riesgo que tiene que asumir", pero que "él no toma, no fuma, no sale a fiestas, es súper tranquilo. Son problemas personales que está solucionando y no puedo dar más explicaciones, cuando los resuelva ya no van a importar".

"Está más tranquilo, hace un rato me llegó un WhatsApp y dijo que estaba bien. Creo que le sorprende lo que genera Colo Colo y lo que inventa la prensa, salió un acto de indisciplina, que en una disco se había agarrado a combos, pero de dónde si no sale a discos, no toma, no fuma... es un tema personal, familiar. Me da risa lo que sale en la prensa, en internet, porque nada anda cerca de la realidad", complementó su progenitor.

"Siempre he dicho que lo apoyo en la decisión que él tome, solo le pido que haga las cosas bien. Tengo que hablar con él, esperar que me llame para ver qué está pasando”, señaló Gaete, quien confirmó una charla que todavía no tuvo lugar: "Hay una conversación pendiente con Mario Salas, es lo único que sé, desde ayer que no converso con él. No sé (si quiere seguir), no lo veo desde el viernes, que estuvo en casa un rato conmigo".

A esta historia le falta, al menos, otro capítulo. Gaete volvió a poner una foto entrenando en el Cacique y en su perfil se volvió a leer "jugador de Colo Colo", acompañado de la frase "todo lo puedo en Cristo que me fortalece".