¿Guiño al Real Madrid? Mourinho quiere entrenar en junio, pero "no en la Premier League"

El luso habló para DAZN y aseguró que desea volver a los banquillos este año. "Ojalá que no", dijo sobre regresar a Inglaterra.

A lo largo de la temporada, José Mourinho ha sido relacionado con el Real Madrid en más de una oportunidad. Incluso cuando todavía estaba en el Manchester United. Especialmente después de la salida de Julen Lopetegui y la llegada de Santiago Solari al banquillo del club capitalino. Este domingo, el luso no hizo más que alimentar los rumores al hablar de su futuro y asegurar que quiere volver a los banquillos en junio y que su deseo no es trabajar en la Premier League.

¿Volver a entrenar en Inglaterra? Mourinho da la gran sorpresa en #DAZN y anuncia que quiere cambiar de aires 🔥 pic.twitter.com/5r2He2Kmxr — DAZN España (@DAZN_ES) 24 de febrero de 2019

Antes del partido entre el Manchester City y el Chelsea, por la final de una Carabao Cup que contó con Mourinho como analista de lujo para DAZN España, el técnico lusitano había asegurado que "en esta etapa de mi vida prefiero hablar de lo que hacen los otros y no de lo que me gusta a mí, espero que esta etapa sea corta y volver a entrenar en junio".

Más tarde, con el encuentro de Wembley ya finalizado, The Special One volvió a referirse a su futuro, y negó que quiera volver a entrenar un equipo de la liga de Inglaterra. "Esperamos verte pronto en la Premier, en España o donde sea", le despidió la periodista. A lo que Mourinho contestó: "¿En la Premier? Ojalá que no, me gustaría cambiar". Cabe señalar que el Inter de Milán, equipo con el que ganó el triplete en la temporada 2009/10 , es otro de los clubes con los que se vincula al técnico de Setúbal.

Si el Real Madrid pierde el próximo miércoles en las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu (1-1 la ida en el Camp Nou), los rumores en torno a Mourinho sólo se harán un poco más fuertes.