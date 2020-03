Guillermo Rivera habla de conspiración en la interna de FAS

El técnico salvadoreño dio detalles sobre su salida.



Guillermo Rivera fue despedido de Club Deportivo FAS y en su lugar llegó Jorge Rodríguez para intentar salvar el barco tigrillo, que no termina de despegar en el actual torneo después de 10 fechas jugadas.

En el programa “Los Provocadores”, Memo comentó sobre su salida y una posible conspiración de parte del plantel: “Si fue así, que quede en la conciencia de cada uno de los jugadores. Hoy separaron al técnico, pero no a ningún jugador. Nosotros siempre andamos las maletas hechas”.

“Yo les pedía (a los jugadores) pelear por salir campeón y algunos me respondían ‘yo ya fui campeón en tal lado’. Ahh que lindo, pero ¿por qué no salis campeón en FAS?”, recriminó Rivera sobre cómo era el trato con algunos jugadores.



También se refirió a Raúl Peñaranda por su poco aporte hasta la fecha para el equipo: “Siempre les dije que hay que cambiar la actitud, indudablemente llegaron compañeros nuevos como Raúl Peñaranda, que estaba vestido de blanco, ahora llegó a vestirse de azulgrana, pero no sé si todavía anda pensando en todo de blanco, no sé qué pasa en la cabeza de él”.