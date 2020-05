Guillermo Maripán, el defensor chileno más caro de la historia: “Me lo tomo con calma”

El zaguero comentó su adaptación a la Ligue 1 y se refirió a la chance de arribar a la Premier League. "Voy por el camino correcto".

Guillermo Maripán ha sido uno de los nombres propios que brilla en su primera temporada en . El chileno ha sido figura en varios encuentros en la y se ha convertido en pieza inamovible del equipo titular de Robert Moreno en As Monaco. De hecho, hasta antes del parate por la pandemia a causa del Covid-19, el ex se ubicó en el tercer casillero de los nacionales que registran mayor participación en sus clubes de Europa (2205' en 25 encuentros), detrás de Erick Pulgar y Fabián Orellana.

El defensa arribó al conjunto monegasco tras ser traspasado desde el , a mediados de 2019, por una transacción económica de 18 millones de euros, cifra que lo convirtió en el zaguero más caro en la historia del fútbol chileno. Sobre ello, el jugador aseguró en El Mercurio que “es un orgullo y también una responsabilidad más. Suena bonito, pero hay que demostrar por qué un club paga ese precio por uno. Me lo tomo con calma”.

Respecto al certamen galo, el nacido en San Miguel, de 26 años, estableció las diferencias con el torneo español, en el que permaneció por dos temporadas con los Albiazules aportando dos conquistas: “Es una liga mucho más física, con mucho ida y vuelta y pocas pausas. La española es una liga de mucho juego táctico y concentración”.

Y en relación a su adaptación al cuadro del Principado, soltó: "Fueron meses intensos a nivel físico y mental, pero me sentí bien. Mis compañeros y el cuerpo técnico me ayudaron a adaptarme rápidamente y de a poco agarré el ritmo de juego, en cada partido que pasaba me sentía mucho mejor. Fue una temporada donde pude seguir aprendiendo y creciendo como profesional y persona".

La Premier League, a la caza de Guillermo Maripán: "Apunto para allá"

Por otra parte, se refirió a las opciones de recalar en la Premier League, ya que en los últimos días ha sido vinculado al de José Mourinho, el de David Moyes, quien tomó el cargo en reemplazo de Manuel Pellegrini, y en el de Nigel Pearson.

“Me lo tomo bien. Siempre es bueno que los clubes pongan sus ojos en uno, quiere decir que voy por el camino correcto y que estoy haciendo bien el trabajo”, expuso. “Las posibilidades siempre están y si se presenta alguna, tengo que tomar la mejor decisión para seguir evolucionando como profesional”, agregó.

Finalmente, habló del proceso de recambio en La Roja y apuntó: “El profesor Rueda me dio la oportunidad y sabía que tenía que aprovecharla. Me siento muy bien y quiero seguir consolidándome en la Selección. Me siento parte del recambio y es una gran responsabilidad por todo lo que hizo y nos enseñó la ‘Generación Dorada’. Estoy feliz de compartir con ella y aprender, son grandes jugadores y personas”.

Y sobre el ciclo del DT de la Selección, el colombiano Reinaldo Rueda, Maripán sentenció: “Hemos tenido momentos buenos y malos, como todo en la vida. El profesor está haciendo un trabajo difícil que es el cambio generacional. Para mí, personalmente ha sido un ciclo intenso pero positivo y tengo claro que tenemos que seguir mejorando”.