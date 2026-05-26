Guía sobre los precios dinámicos de las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Qué significa «precios dinámicos»?

Con 42 de las 48 plazas ya asignadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados piensan cómo seguir a su selección hacia la gloria futbolística en América el próximo verano.

Hay más de seis millones de localidades para los 104 partidos y, aunque ya pasaron las primeras fases de venta, aún hay oportunidades.

La demanda crecerá cuanto más se acerque el torneo, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá y comenzará el 11 de junio. Como la FIFA usa precios dinámicos, se esperan variaciones en los próximos meses.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo cómo funciona la fijación dinámica de precios, dónde puedes comprar entradas, cuánto cuestan y mucho, mucho más.

¿Qué es la fijación dinámica de precios?

La FIFA usará precios dinámicos: el valor de las entradas variará en tiempo real según oferta y demanda, como en vuelos o hoteles.

Su objetivo es que los aficionados tengan acceso justo y seguro a las entradas, cercanas al valor de mercado.

Como el sistema depende de la demanda, el precio de las entradas no siempre sube. Ya se vio en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de este año: los boletos para algunos partidos eliminatorios, incluida la semifinal Chelsea-Fluminense, costaban desde solo 13 dólares.

Cómo conseguir entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los precios varían, así que revisa bien tus opciones antes de pagar.

La FIFA ya informó que, gracias al sistema de precios dinámicos, las entradas costarán desde 60 dólares en la fase de grupos hasta 6.730 dólares para la final.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estimaciones:

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60-620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué tipos de entradas para la Copa Mundial de la FIFA hay disponibles?

Habrá entradas para los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disponibles en distintas fases de venta y divididas en:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Además de entradas individuales, en el portal de tickets de la web de la FIFA se ofrecen paquetes:

Partido único

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excluidos CAN, MEX y USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Sala junto al campo, VIP, Sala del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA.

Desde 1400 USD por persona

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en el recinto que elijas.

Incluye entre 4 y 9 partidos, según el recinto.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los aficionados podrán comprar entradas en la web de la FIFA desde ahora hasta el inicio del torneo en junio. Cada fase de venta tiene procesos, pagos y productos distintos.

Sorteo de preventa de Visa

Se celebró del 10 al 19 de septiembre y estuvo abierta solo a poseedores de tarjetas Visa válidas.

Sorteo de entradas anticipadas

El plazo de inscripción para la segunda fase fue del 27 al 31 de octubre y siguió el mismo proceso de solicitud y selección aleatoria. Los elegidos recibieron una franja horaria para comprar sus entradas, a partir del 17 de noviembre. Antes, del 12 al 15 de noviembre, los residentes de Estados Unidos, Canadá y México tuvieron acceso prioritario para adquirir localidades de los partidos en su país.

Sorteo aleatorio

Tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado el 5 de diciembre, comenzó el sorteo aleatorio.

Durante esta etapa, los aficionados pudieron solicitar entradas para partidos concretos tras conocerse los emparejamientos de la fase de grupos.

Fase de venta de última hora

Desde el 1 de abril, los aficionados pueden comprar las entradas restantes por orden de llegada durante la fase de venta de última hora.

No es un sorteo: los boletos se asignan por orden de llegada.

Las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de adquirir boletos oficiales directamente a la FIFA.

Para comprarlas, ingresa en el portal de venta de entradas de la FIFA, regístrate y consulta la disponibilidad.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días.

Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Estas son las sedes: