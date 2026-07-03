Guía sobre los precios dinámicos de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ¿Qué significa «precios dinámicos»?

A medida que la Copa del Mundo de la FIFA 2026 llega a su recta final, la demanda de entradas de última hora ha alcanzado un pico histórico.

Ya se han vendido la mayoría de los seis millones de entradas para los 104 partidos, pero aún hay opciones para quienes quieren ver el Mundial en vivo.

Desde septiembre, cuando salieron a la venta, rige un sistema de precios dinámicos que ha hecho que las tarifas varíen mucho. En GOAL te explicamos cómo funciona.

¿Qué es el sistema de precios dinámicos?

La FIFA lo aplicó en todas las fases de venta del Mundial 2026. Este sistema ajusta los precios de las entradas en tiempo real según oferta y demanda, como en los vuelos o los hoteles.

Por eso el precio de las entradas varía según el partido.

Su objetivo es ofrecer a los aficionados entradas a un precio justo y cercano al valor de mercado. Como depende de la demanda, el precio no siempre sube.

Así ocurrió en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado, donde entradas para partidos de eliminatoria, incluida la semifinal Chelsea-Fluminense, costaron desde solo 13 dólares.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En la fase de grupos costaban desde 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final puede llegar a 6.730 dólares.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las distintas fases del torneo: Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 dólares 400–800 dólares 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200–500 $ 600–2.790 dólares Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 – 2.030 ¿Cómo conseguir entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Qué tipos de entradas hay?

Las entradas para cada uno de los 104 partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se ofrecieron en distintas fases y se clasificaron así:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos durante 39 días en toda Norteamérica.

Por primera vez, 48 selecciones competirán en un torneo organizado por tres países.

Estas son las sedes: