Guía de las ciudades sede del Mundial 2026: la FIFA confirma el aforo de los 16 estadios en Estados Unidos, Canadá y México; dos superan los 80 000 espectadores

Estados Unidos, Canadá y México organizarán el Mundial 2026 con 16 estadios. Será la primera vez que el torneo regresa a América desde 1994.
Estados Unidos ya organizó un espectáculo grandioso en 1994, y México lo hizo en 1970 y 1986.
Canadá se suma ahora a la fiesta, como parte de una iniciativa tripartita, en la que una lista inicial de 43 estadios potenciales repartidos por 41 ciudades se ha ido reduciendo poco a poco hasta llegar a una lista definitiva de 16. ¿Quiénes serán los elegidos en América del Norte y Central? GOAL lo analiza…
Ciudades sede, estadios y aforo del Mundial 2026
Con 48 equipos y 80 partidos, esta es la lista definitiva de ciudades y estadios aprobada por la FIFA:
Estados UnidosGetty
El Rose Bowl de Pasadena, California, que acogió la final de 1994 ganada por Brasil a Italia en penaltis, volverá a ser sede, junto a recintos de mil millones de dólares como el AT&T Stadium y el Mercedes-Benz Stadium.
Por las normas de patrocinio de la FIFA, el Gillette Stadium se llamará Boston Stadium durante el torneo.
El MetLife Stadium de East Rutherford albergará la final.
|Ciudad
|Estadio
|Capacidad
|Atlanta
|Estadio Mercedes-Benz
|68 239
|Boston
|Estadio Gillette
|64 146
|Dallas
|Estadio AT&T
|70 649
|Houston
|Estadio NRG
|68 777
|Kansas City
|Estadio Arrowhead
|69 045
|Los Ángeles
|Estadio SoFi
|70 492
|Miami
|Estadio Hard Rock
|64 478
|Nueva York/Nueva Jersey
|Estadio MetLife
|80 663
|Filadelfia
|Lincoln Financial Field
|68 324
|San Francisco/Área de la Bahía
|Levi’s Stadium
|68 827
|Seattle
|Lumen Field
|66 925
CanadáGetty
El BC Place de Vancouver ya acogió la final femenina de 2015 y regresó a la carrera en marzo de 2022 tras la retirada de Montreal.
|Ciudad
|Estadio
|Capacidad
|Toronto
|Estadio BMO
|43 036
|Vancouver
|BC Place
|52 497
MéxicoGetty
El Estadio Azteca ha visto a Pelé y Maradona celebrar títulos mundiales. Volverá a albergar el partido inaugural el 11 de junio de 2026 y otros encuentros clave.
|Ciudad
|Estadio
|Aforo
|Guadalajara
|Estadio Akron
|45 664
|Ciudad de México
|Estadio Azteca
|80 824
|Monterrey
|Estadio BBVA
|51 243