Guía de entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Atlanta: calendario del Mercedes-Benz Stadium, entradas de última hora y asientos

Este verano Atlanta acogerá ocho partidos del Mundial 2026, incluidos dos de la fase de grupos de España y una semifinal.

Es una de las 16 sedes de Estados Unidos, Canadá y México que, durante junio y julio, recibirán los 48 equipos en liza por el mayor trofeo del fútbol.

Por motivos de patrocinio, durante la Copa se llamará «Atlanta Stadium».

Tanto si vas a ver un partido como si quieres conocer el recinto, en GOAL encontrarás toda la información para que tu visita sea inolvidable.

¿Qué partidos del Mundial 2026 acogerá el Mercedes-Benz Stadium?

Fecha Calendario Lugar/Ubicación Entradas Lunes 15 de junio España vs. Cabo Verde (12:00 h ET) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas Jueves 18 de junio República Checa vs Sudáfrica (12:00 p. m. ET) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas Domingo 21 de junio España vs Arabia Saudí (12:00 h, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas Miércoles 24 de junio Marruecos vs. Haití (18:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas Sábado 27 de junio República Democrática del Congo vs Uzbekistán (19:30, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas Miércoles 1 de julio Octavos de final: Ganador del Grupo L vs. 3.º de los Grupos E/H/I/J/K (12:00 h ET) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas Martes 7 de julio Octavos de final: Por confirmar vs Por confirmar (12:00 p. m. ET) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas

Miércoles, 15 de julio

Semifinal: Por confirmar vs Por confirmar (15:00 h, hora del Este)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

Entradas

El Mercedes-Benz Stadium acogerá ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: cinco de la fase de grupos, uno de la ronda de 32, uno de octavos y una semifinal.

Inaugurado en 2017, el recinto ya ha acogido eventos de primer nivel, como la Super Bowl LIII, además de partidos de la NFL y la MLS y conciertos de grandes artistas.

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Atlanta en el Mercedes-Benz Stadium

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales de entradas para la Copa del Mundo (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la altísima demanda, la disponibilidad en las primeras fases es ahora muy limitada.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: abierta, por orden de llegada y en tiempo real. Única opción para comprar directamente a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una buena opción para los partidos eliminatorios de mayor demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

Descripción general del Mercedes-Benz Stadium

Capacidad para la Copa del Mundo 75 000 Año de inauguración 2017 Equipos residentes Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United FC (MLS) Dirección 1414 Andrew Young International Blvd NW, Atlanta, GA 30303, EE. UU. Entradas Entradas

¿Qué es el plano de asientos del Mercedes-Benz Stadium para la Copa del Mundo?

El plano de asientos del Mercedes-Benz Stadium para la Copa del Mundo tiene tres niveles. Se divide en los sectores 100, 200 y 300, además de suites a pie de campo.

Nivel 100 (grada inferior) : Las filas más bajas están más cerca del campo, mientras que las filas intermedias y superiores ofrecen una visión más completa de la acción.

Nivel 200 (Club y zona intermedia) : Ofrece servicios premium como el AMG Lounge y el Truist Club, junto a las líneas de centro del campo.

Nivel 300 (anillo superior) : Las secciones 301-350, aunque más alejadas, ofrecen las entradas más asequibles (Categoría 4) y una visión despejada gracias a la inclinación de las gradas.

Historia del Mercedes-Benz Stadium

Inaugurado en 2017 para reemplazar al Georgia Dome, el estadio alberga a los Atlanta Falcons de la NFL y al Atlanta United FC de la MLS.

También acoge eventos universitarios como el partido por el campeonato de la SEC, el Peach Bowl y el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario (2018 y 2025).

Tras la Super Bowl de 2019, el estadio volverá a acoger el evento en 2028 (Super Bowl LXII).

Por eso albergará ocho partidos del Mundial de 2026, además de varios encuentros de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y de la Copa América 2024.

¿Qué equipos juegan en el Mercedes-Benz Stadium?

El recinto alberga a los Atlanta Falcons de la NFL y al Atlanta United FC de la MLS.

Equipo Liga Atlanta Falcons NFL Atlanta United FC MLS

Cómo llegar al Mercedes-Benz Stadium

Transporte público

La forma más cómoda de llegar al Mercedes-Benz Stadium durante la Copa del Mundo es tomar el tren rápido MARTA. El estadio está en el centro de Atlanta y es muy accesible. Los días de partido, MARTA ofrecerá trenes de gran capacidad cada 5 minutos.



El billete sencillo cuesta 2,50 $ y el de ida y vuelta, 5 $. Con el sistema Better Breeze puedes pagar directamente en los tornos con tu tarjeta sin contacto o móvil, sin hacer cola en las máquinas.

En coche

Si prefieres el coche, compra antes tu pase de aparcamiento en JustPark; sin él no te dejarán entrar al perímetro de seguridad de la FIFA.

El Mercedes-Benz Stadium está en el 1414 de Andrew Young International Blvd NW, Atlanta, GA 30303. Si puede, evite Northside Drive y Centennial Olympic Park Drive: suelen colapsar por perímetros de seguridad y zonas para aficionados.

Visitas guiadas al Mercedes-Benz Stadium

Hasta el 14 de julio se ofrecen visitas oficiales de la Copa del Mundo. Son recorridos de 60–90 minutos que permiten acceder a la zona de prensa,



los vestuarios y las áreas VIP, además de disfrutar de vistas de campo desde los miradores.



Las entradas, desde 55 $, se venden únicamente en línea con antelación.

Opciones para comer y beber cerca del Mercedes-Benz Stadium

En los alrededores encontrarás bares deportivos, cervecerías artesanales y restaurantes sureños para todos los gustos.

Como los días de partido la zona estará muy concurrida, conviene elegir sitios por su cercanía y ambiente.

Wild Leap Atlanta, a pocos pasos del estadio, es una taberna de varios pisos con amplia terraza y fogatas, muy popular los días de partido.

Al norte, en el distrito Centennial Park, Twin Smokers ofrece barbacoa rápida en barra para grupos grandes.

Si prefieres ahorrar y evitar multitudes, dentro del estadio encontrarás perritos calientes, pretzels y refrescos desde solo 2 a 5 dólares.



