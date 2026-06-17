Guía de entradas para el Mundial 2026 en Atlanta: calendario del Mercedes-Benz Stadium, entradas de última hora y asientos

Este verano Atlanta acoge a la élite del fútbol mundial y la capital de Georgia vibra de emoción.

El Mercedes-Benz Stadium, en el centro de la ciudad, acogerá ocho partidos, entre ellos dos de la fase de grupos de España y una semifinal.

Es uno de los 16 estadios de Estados Unidos, Canadá y México que acogerán el torneo, en el que 48 selecciones competirán por el título.

¿Qué partidos del Mundial 2026 acogerá el Mercedes-Benz Stadium?

Fecha Calendario Precios medios de reventa Entradas Jueves 18 de junio República Checa vs. Sudáfrica (12:00 h, hora del Este) 180 $ - 850 $ Entradas Domingo 21 de junio España vs Arabia Saudí (12:00, hora del Este) 350 $ - 1 500 $ Entradas Miércoles 24 de junio Marruecos vs. Haití (18:00, hora del Este) 160 $ - 750 $ Entradas Sábado 27 de junio República Democrática del Congo vs Uzbekistán (19:30, hora del Este) 150 $ - 700 $ Entradas Miércoles 1 de julio Octavos de final: Ganador del Grupo L vs. tercero de los Grupos E, H, I, J o K (12:00 h, hora del Este) 450 $ - 1 800 $ Entradas Martes 7 de julio Octavos de final: Por confirmar vs. Por confirmar (12:00, hora del Este) 650 $ - 2.600 $ Entradas Miércoles 15 de julio Semifinal: Por confirmar vs Por confirmar (15:00 h, hora del Este) 1.100 $ - 4.500 $ Entradas

El Mercedes-Benz Stadium albergará ocho partidos: cinco de fase de grupos, uno de ronda de 32, uno de ronda de 16 y esta semifinal.

Inaugurado en 2017, este estadio polivalente ya ha acogido numerosos eventos deportivos y de entretenimiento de gran envergadura. Además de los partidos habituales de la NFL y la MLS, en 2019 albergó la Super Bowl LIII y ha recibido conciertos de algunos de los artistas musicales más importantes del mundo.

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Atlanta en el Mercedes-Benz Stadium?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: está activa y funciona por orden de llegada. Son transacciones en tiempo real y constituye la última oportunidad de comprar directamente a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, sobre todo para los partidos de eliminación directa, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

Descripción general del Mercedes-Benz Stadium

Capacidad para el Mundial 75 000 Año de inauguración 2017 Equipos residentes Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United FC (MLS) Dirección 1414 Andrew Young International Blvd NW, Atlanta, GA 30303, EE. UU. Entradas Entradas

¿Cómo es el plano de asientos del Mercedes-Benz Stadium para el Mundial?

El plano de asientos del Mercedes-Benz Stadium para la Copa del Mundo tiene tres niveles. Se divide en los niveles estándar 100, 200 y 300, además de palcos premium a pie de campo. Desglose:

Nivel 100 (grada inferior) : las filas más bajas están más cerca del campo, mientras que las filas medias y altas ofrecen una visión más completa.

Nivel 200 (zona Club y zona intermedia) : ofrece servicios premium como el AMG Lounge y el Truist Club, junto a las líneas de centro del campo.

Nivel 300 (anillo superior) : Las secciones 301 a 350 ocupan el anillo más alto. Aunque más alejadas, ofrecen las entradas más asequibles (como Categoría 4) y una visión despejada gracias a la inclinación de las gradas.

Historia del Mercedes-Benz Stadium

Inaugurado en 2017 para reemplazar al Georgia Dome, el estadio es sede de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United FC de la MLS.

También acoge eventos universitarios como la final de la SEC, el Peach Bowl y la final nacional del College Football Playoff (2018 y 2025).

Tras la primera Super Bowl de Atlanta en casi veinte años, en 2019, el recinto volverá a acoger el evento en 2028 (Super Bowl LXII).

Gracias a su prestigio, albergará ocho partidos del Mundial de 2026, además de varios encuentros de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y de la Copa América 2024.

¿Qué equipos juegan en el Mercedes-Benz Stadium?

El recinto alberga a los Atlanta Falcons de la NFL y al Atlanta United FC de la MLS.

Equipo Liga Atlanta Falcons NFL Atlanta United FC MLS

Cómo llegar al Mercedes-Benz Stadium

Transporte público

La forma más cómoda de llegar al Mercedes-Benz Stadium durante la Copa del Mundo es usar el metro rápido de la ciudad, MARTA. El estadio está en el centro de Atlanta y es muy accesible en tren. Los días de partido, MARTA ofrecerá trenes de gran capacidad cada cinco minutos para las aficiones.



El billete sencillo cuesta 2,50 dólares, así que la ida y vuelta sale por 5 dólares. Gracias al sistema Better Breeze, puedes pagar directamente en los torniquetes con tu tarjeta sin contacto o con un monedero digital y evitar las colas.

En coche

Si prefieres el coche, compra antes tu pase de aparcamiento en JustPark; sin él no podrás entrar por el perímetro de seguridad de la FIFA.

El estadio está en 1414 Andrew Young International Blvd NW, Atlanta, GA 30303. Evite Northside Drive y Centennial Olympic Park Drive, pues suelen colapsar por los perímetros de seguridad y las zonas de aficionados.

Visitas guiadas al Mercedes-Benz Stadium

Las visitas oficiales de la Copa del Mundo se ofrecen hasta el 14 de julio. Son una experiencia exclusiva del torneo que permite acceder a las zonas de prensa, vestuarios y áreas VIP.



Los recorridos, guiados por expertos, duran entre 60 y 90 minutos y incluyen miradores a nivel del campo.



Las entradas, desde 55 dólares, se venden únicamente en línea.

Opciones para comer y beber cerca del Mercedes-Benz Stadium.

Cerca del Mercedes-Benz Stadium hay bares deportivos, cervecerías artesanales y restaurantes sureños para todos los gustos.

Como la zona se abarrota en los partidos, conviene elegir el local por su cercanía y ambiente.

Wild Leap Atlanta, a pocos pasos del recinto, es una amplia cervecería de varios pisos con terraza y hogueras.

Al norte, en el distrito Centennial Park, Twin Smokers ofrece barbacoa rápida en barra para grupos grandes.

Si prefieres ahorrar y evitar multitudes, dentro del estadio encontrarás perritos calientes, pretzels y refrescos desde 2 hasta 5 dólares.



