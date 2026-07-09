Houston, tenemos un problema. Aunque es de los buenos: en las próximas semanas, un gran número de estrellas mundiales del fútbol mostrarán su enorme calidad sobre el césped tejano, y ahora solo tienes el dilema de elegir a qué partido del Mundial ir.

El NRG Stadium, situado a varios kilómetros al suroeste del centro de Houston, albergará un total de siete partidos durante el Mundial 2026, incluidos dos encuentros de la fase de grupos de Portugal y dos de las rondas eliminatorias.

Revisar las características del estadio, las funciones de su techo retráctil y las rutas de transporte local es fundamental para los aficionados que viajen a Houston para los partidos del torneo. Los seguidores a distancia también pueden preparar su estrategia para el día de partido asegurándose las mejores ofertas de bienvenida con las principales casas de apuestas. Visita nuestra página promocional para descubrir hoy el último código promocional de Melbet activo.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el NRG Stadium?

Fecha Partido Entradas mié., 17 de junio Portugal vs RD Congo (12:00 CDT) 1-1 sáb., 20 de junio Países Bajos vs Suecia (12:00 CDT) 5-1 mar., 23 de junio Portugal vs Uzbekistán (12:00 CDT) 5-0 vie., 26 de junio Cabo Verde vs Arabia Saudí (19:00 CDT) 0-0 lun., 29 de junio Dieciseisavos de final: Brasil vs Japón (12:00 CDT) 2-1 sáb., 4 de julio Octavos de final: Canadá vs Marruecos (12:00 CDT) 0-3

El NRG Stadium albergará un total de siete partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto incluye cinco encuentros de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.

Este estadio multiusos, inaugurado en 2002, ha acogido una amplia variedad de grandes eventos deportivos y de entretenimiento. Además de partidos habituales de la NFL, ha sido sede de la Super Bowl en dos ocasiones, la Super Bowl XXXVIII en 2004 y la Super Bowl LI en 2017. El NRG Stadium también acogió WrestleMania en 2009, y algunos de los mayores artistas musicales del mundo han ofrecido conciertos allí.

Cómo comprar entradas para el Mundial de Houston en el NRG Stadium

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa Visa y los primeros sorteos aleatorios, ya han concluido. Con una demanda récord, la disponibilidad principal a través de las fases iniciales es ahora extremadamente limitada.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: esta fase está activa en este momento y funciona por orden de llegada. A diferencia de los sorteos, aquí las transacciones se realizan en tiempo real. Es la última ventana para comprar directamente a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: esta es la única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Permanecerá abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Estas suelen ser las mejores opciones para los partidos eliminatorios de mayor demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Comprueba siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

Resumen del NRG Stadium

Capacidad para el Mundial 68.311 Año de inauguración 2002 Inquilino(s) habitual(es) Houston Texans (NFL) Dirección One NRG Park, Houston, TX 77054, EE. UU. Entradas Entradas

¿Cómo es el mapa de asientos del Mundial en el NRG Stadium?

El mapa de asientos del Mundial en el NRG Stadium utiliza una disposición ovalada de varios niveles dividida en cuatro categorías principales de entradas de la FIFA, que son las siguientes:

Categoría 1 (laterales prémium) : ubicada en el nivel inferior (nivel 100) a lo largo de los laterales centrales. Ofrece las vistas más directas y cercanas del terreno de juego.

Categoría 2 (esquinas y laterales ampliados) : abarca las secciones de esquina del nivel inferior y determinados asientos de lateral del nivel superior que se extienden desde el centro del campo.

Categoría 3 (detrás de las porterías y esquinas superiores) : situada en los niveles superiores justo detrás de las porterías, así como en las secciones de esquina más altas.

Categoría 4 (máxima altura) : los asientos más asequibles se encuentran en las secciones de esquina más altas de los niveles 600 y 700. Ofrecen una vista panorámica a vista de pájaro.

Historia del NRG Stadium

El NRG Stadium abrió sus puertas en 2002 y desde entonces ha sido la casa de los Houston Texans de la NFL. Famosamente, se convirtió en el primer recinto de la NFL en contar con un techo retráctil.

Sin embargo, no sorprende que el NRG Stadium albergue siete partidos durante el Mundial 2026, ya que se ha convertido en un recinto de fútbol de gran prestigio. La selección masculina de Estados Unidos ha jugado allí en varias ocasiones y México también utiliza el estadio para albergar amistosos internacionales.

Hablando de Estados Unidos y México, los vecinos y rivales se enfrentaron en el NRG Stadium el pasado mes de julio, en la final de la Copa Oro de la CONCACAF 2025. Más de 70.000 aficionados vieron cómo México lograba una victoria por 2-1 y levantaba el trofeo.

¿Qué equipos juegan en el NRG Stadium?

El NRG Stadium es actualmente la casa de los Houston Texans, famosos por competir en la NFL.

Equipo Liga Houston Texans NFL

Cómo llegar al NRG Stadium

Transporte público

La mejor y más eficiente manera de llegar al NRG Stadium en transporte público durante el Mundial es tomar el tren ligero METRORail Red Line, que te deja a pocos minutos a pie de las puertas del estadio.

Para dar cabida a las multitudes del Mundial, los trenes están siendo ampliados a una capacidad de dos vagones y pasarán cada 5 minutos durante las horas punta del torneo. Un viaje sencillo costará una tarifa fija de 1,25 $. Las plataformas de METRO aceptan tarjetas de crédito, tarjetas de débito, Apple Pay, Google Pay, o también puedes utilizar la aplicación digital Ride METRO.

En coche

Debido al tráfico extremo en los días de partido y a los elevados precios del aparcamiento del estadio, que a menudo superan los 50 $, las autoridades locales de transporte aconsejan encarecidamente evitar ir directamente al recinto en coche. Sin embargo, si vas a utilizar tu coche, tendrás que comprar por adelantado un pase oficial de aparcamiento por internet en JustPark.

Prepárate para importantes controles de seguridad y retrasos en los desplazamientos que podrían aumentar considerablemente los tiempos habituales de trayecto por South Loop, West Loop y la Highway 288.

Visitas guiadas al NRG Stadium

Las visitas oficiales al NRG Stadium aprobadas por la FIFA están disponibles en determinadas fechas sin partido antes y durante el Mundial. Las visitas duran entre 90 minutos y dos horas, y te dan acceso a espacios prémium de hospitalidad, zonas de prensa, vestuarios y puntos de observación a pie de campo. Estas visitas exclusivas del Mundial cuestan alrededor de entre 50 y 60 $ por persona.

Fuera de las franjas del Mundial de alta seguridad, las visitas públicas estándar son gestionadas directamente por los operadores del NRG Stadium. Suelen programarse a las 10:15, a las 12:00 y a las 14:00 los martes y los jueves, y tienen un precio aproximado de 6 $ para adultos.

Lugares para comer y beber cerca del NRG Stadium

La zona que rodea directamente al NRG Stadium está dominada por varios establecimientos de comida muy típicos de Texas. Estos clásicos, como Pappasito's Cantina, Pappadeaux Seafood Kitchen y Clutch City Cluckers, están justo al lado de la autopista de circunvalación, lo que los convierte en lugares perfectos para comer y tomar algo antes o después del partido. Una advertencia: prepárate para una enorme afluencia en los días de partido.

Quienes busquen tomar algo rápido cerca pueden probar bares deportivos como Red River Ice House, que cuenta con muchísimas pantallas gigantes, una terraza al aire libre, una mesa de billar y cervezas artesanales locales. Una opción interior y exterior más animada es Swagger, que ofrece comida informal de pub, además de varias alternativas de food trucks.

Para encontrar animadas reuniones para ver fútbol, cervecerías al aire libre o una variedad más amplia de gastropubs independientes, puedes tomar fácilmente la METRORail Red Line hacia el norte hasta barrios cercanos como Rice Village, Midtown o Downtown.

Simone on Sunset organiza fiestas dedicadas al fútbol en su terraza exterior cubierta y sirve pizzas, platos para compartir y cócteles artesanales. O está Social Beer Garden, un enorme local interior y exterior con un ambiente muy animado. Emitirá partidos del Mundial en una pantalla LED de 20 pies y cuenta con food trucks locales rotatorios para quienes quieran picar algo durante la acción.