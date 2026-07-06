Con tus entradas para el Mundial 2026 confirmadas, planifica tu día de partido. El transporte al estadio y de vuelta debe ser fluido y sin estrés para disfrutar al máximo.
Las 16 sedes de Norteamérica tienen sistemas de transporte distintos, así que planificar tu ruta te ahorrará contratiempos.
Deja que GOAL te muestre la información más reciente sobre transporte para el Mundial 2026, incluidos los mejores medios para cada ciudad.
Aparcamiento y transporte en el Mundial: visión general
|Ciudad anfitriona / Estadio
|Precio del aparcamiento (día de partido)
|Transporte público principal
|Precio del transporte (ida y vuelta)
|Nueva York/Nueva Jersey (MetLife)
|Sin aparcamiento en el recinto
|NJ Transit (tren)
|105,00 $ (máximo)
|Los Ángeles (SoFi)
|300 USD
|Metro de Los Ángeles + servicio de lanzadera
|3,50
|Miami (Hard Rock)
|175,00 $ - 250,00 $
|Brightline / Autobús lanzadera
|20 USD+ / Gratis
|Boston (Gillette)
|175,00
|Tren de cercanías de la MBTA
|80,00
|Dallas (AT&T)
|125,00 $ - 175,00 $
|TRE + autobús de enlace
|12,00
|Filadelfia (Lincoln)
|115,00 $ - 125,00 $
|Línea Broad Street
|0,00 $ (gratis después del partido)
|Kansas City (Arrowhead)
|75,00 $ - 125,00 $
|Servicio de transporte al estadio
|15,00
|Houston (NRG)
|99,00 $ - 125,00 $
|Línea Roja de METRORail
|2,50
|Atlanta (Mercedes-Benz)
|99,00 $
|MARTA
|5,00
|Seattle (Lumen Field)
|125 $+
|Tren ligero Link
|6,50 $
|San Francisco (Levi's)
|125,00 $+
|Tren ligero VTA / BART
|15,00 $ - 25,00 $
|Toronto (BMO Field)
|80,00 $+ (plazas limitadas)
|GO Transit / TTC
|7,00 $ - 15,00 $
|Vancouver (BC Place)
|75,00 $+ (plazas limitadas)
|SkyTrain
|6,50 $ - 10,00 $
|Ciudad de México (Azteca)
|Variable
|Metro/Tren ligero
|10 pesos (0,60 $)
¿Qué opciones de aparcamiento hay en las sedes del Mundial de 2026?
El estacionamiento en los 16 estadios es muy limitado; planifica con anticipación para evitar que te rechacen en el perímetro de seguridad.
Estadio MetLife: zona de estacionamiento prohibido.
En el MetLife Stadium (incluida la final del 19 de julio) no habrá aparcamiento para espectadores.
Quienes lleguen en coche deben reservar aparcamiento en el centro comercial American Dream Mall (con precios de hasta 225 dólares por partido) o usar los autobuses oficiales de «park and ride».
Reserva oficial a través de JustPark.
Todas las plazas deben reservarse por adelantado en JustPark, socio oficial de la FIFA 2026.
No se aceptarán pagos en las taquillas del estadio.
La mayoría de los pases se asignan por oleadas, y recibirás la ubicación exacta y el permiso digital por correo electrónico entre 7 y 10 días antes del partido.
Normas de acceso estrictas
- Solo para titulares de entradas: el estacionamiento es solo para asistentes al partido. Es posible que debas mostrar tu entrada móvil para acceder al complejo de estacionamiento del estadio.
- Usa en JustPark la misma dirección de correo vinculada a tu cuenta de entradas de la FIFA; de lo contrario, tu reserva podría anularse.
- Precios: Algunas plazas cuestan 75 dólares, pero la media para los partidos más destacados es de 175 dólares por vehículo.
Los costes estimados de aparcamiento para el Mundial 2026, por estadio, son los siguientes:
|Estadio
|Ciudad
|Precio (aprox.)
|Estadio MetLife
|Nueva York/Nueva Jersey
|Sin aparcamiento en el recinto
|Estadio SoFi
|Los Ángeles
|250–300 dólares
|Estadio Gillette
|Boston
|175 $
|Estadio Hard Rock
|Miami
|175 $ - 200 $
|Lincoln Financial Field
|Filadelfia
|115–125 dólares
|Estadio AT&T
|Dallas
|75–125 dólares
|Estadio Arrowhead
|Kansas City
|75–100 dólares
|Estadio NRG
|Houston
|99–125 dólares
|Estadio Mercedes-Benz
|Atlanta
|99
|Lumen Field
|Seattle
|125 $+
|Estadio Levi's
|San Francisco
|125 $ o más
Nota: Los precios de aparcamiento en las sedes de Canadá y México (Toronto, Vancouver, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) aún no están publicados en la web oficial, pero se espera que sigan un modelo de «precios variables» para alta demanda.
Se espera que suban a medida que el torneo avanza de la fase de grupos a las eliminatorias.
¿Cómo usar el transporte público durante el Mundial 2026?
Aunque algunos prefieran ir en coche, muchas sedes promueven planes “sin coches” y recomiendan transporte público o lanzaderas.
Ahorros e incentivos en transporte
En Seattle se ofrece un pase de tres días por18 dólares que cubre todo el transporte regional.
En Atlanta (5 USD con MARTA) y Los Ángeles (3,50 USD con LA Metro) siguen disponibles los billetes de ida y vuelta económicos.
Precios y límites de aforo importantes
Prepárate para recargos por alta demanda. Tras una rebaja, los billetes de ida y vuelta de NJ Transit al MetLife Stadium cuestan 105 dólares (antes 150 dólares).
Hay un límite de 40 000 por partido, deben comprarse por adelantado en la app de NJ Transit e incluyen una pulsera física obligatoria para la vuelta. En Miami, el aparcamiento en el Hard Rock Stadium llega a 249,99dólares en los partidos más destacados.
Logística esencial para el día del partido
- El último tramo a pie: los puntos de encuentro para los servicios de transporte compartido en estadios como el SoFi y el AT&T están en zonas restringidas, lo que suele obligar a caminarentre 20 y 30 minutos hasta las puertas. Los días de partido está prohibido dejar a los pasajeros directamente en el estadio.
- Evita las colas recargando antes tarjetas de transporte digitales o usando apps como TAP (Los Ángeles), Breeze (Atlanta) o myORCA (Seattle/Sound Transit).
A continuación se muestran ejemplos de los principales medios de transporte y sus costes en las ciudades sede del Mundial de 2026:
|Estadio
|Ciudad
|Medio(s) de transporte
|Precio
|Estadio MetLife
|Nueva York/Nueva Jersey
|Tren de NJ Transit / Autobús lanzadera
|150 $ / 80 $
|Estadio Gillette
|Boston
|Tren especial del día del partido / Autobús de la organización anfitriona
|80 $ / 95 $
|Lincoln Financial Field
|Filadelfia
|Línea Broad Street
|2,90 $ antes del partido, gratis después del partido)
|Estadio AT&T
|Dallas
|TRE + autobús lanzadera
|6 $ (autobús gratuito)
|Estadio Arrowhead
|Kansas City
|Autobús del estadio
|15
|Estadio Hard Rock
|Miami
|Tren Brightline / Autobús de enlace
|20,40 $+ / Gratis
|Estadio Levi's
|San Francisco
|Tren ligero VTA / BART
|11–22 $
|Estadio SoFi
|Los Ángeles
|Metro de Los Ángeles
|3,50 $
|Estadio Mercedes-Benz
|Atlanta
|MARTA
|5 $
|Estadio NRG
|Houston
|Línea Roja de MetroRail
|3 $
|Lumen Field
|Seattle
|Tren ligero Link / Sounder
|De 3,25 $ a 5,75 $
|Toronto
|BMO Field
|TTC / GO Transit
|desde 3,30 $
|Vancouver
|BC Place
|SkyTrain
|desde 3,20 $
|Ciudades de México
|Varias
|Metro / Autobús local
|5 pesos (0,30 $)
En algunas zonas se ofrecen aplicaciones como Uber y Lyft (EE. UU./Canadá) o DiDi (México) para quienes prefieran el taxi compartido.
Sin embargo, los precios pueden subir justo antes y después de los partidos, y algunos estadios tendrán zonas restringidas para recoger y dejar pasajeros.
¿Cómo comprar entradas de última hora para los partidos del Mundial 2026?
- La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
Se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.
Se disputarán 104 partidos en 39 días por toda Norteamérica. Estas son las ciudades y los estadios que acogerán los encuentros:
|País
|Estadio (ciudad)
|Aforo
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|45 000
|México
|Estadio Azteca (Ciudad de México)
|83 000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50 113
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Estadio Gillette (Foxborough)
|63 815
|Estadio AT&T (Dallas)
|70 122
|Estadio NRG (Houston)
|68 311
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|67 513
|Estadio SoFi (Inglewood)
|69 650
|Estadio Hard Rock (Miami)
|64 091
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|65 827
|Estadio Levi's (San Francisco)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123
¿Cuál es el calendario por sedes del Mundial 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).
|Estadio
|Fecha
|Partido (hora de inicio)
|Entradas
|Vancouver, Canadá (BC Place)
|7 de julio
|Octavos de final: Suiza vs. Colombia (13:00, hora del Pacífico)
|Entradas
|Atlanta, EE. UU. (Mercedes-Benz Stadium)
|7 de julio
|Octavos de final: Argentina vs. Egipto (12:00 h, hora del Este)
|Entradas
|15 de julio
|Semifinales: Ganador del partido 99 vs. ganador del partido 100 (15:00, hora del Este)
|Entradas
|Foxborough, EE. UU. (Gillette Stadium)
|9 de julio
|Cuartos de final: Francia vs. Marruecos (16:00 h, hora del Este)
|Entradas
|Arlington, EE. UU. (Estadio AT&T)
|6 de julio
|Octavos de final: Portugal vs. España (14:00 h CDT)
|Entradas
|14 de julio
|Semifinales: Ganador del partido 97 vs. ganador del partido 98 (14:00 h CDT)
|Entradas
|Kansas City, EE. UU. (Arrowhead Stadium)
|11 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 95 vs. ganador del partido 96 (19:00 h, hora central)
|Entradas
|Los Ángeles, EE. UU. (SoFi Stadium)
|10 de julio
|Cuartos de final: Ganadores del partido 93 vs. ganadores del partido 94 (12:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|Miami, EE. UU. (Hard Rock Stadium)
|11 de julio
|Cuartos de final: Noruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este)
|Entradas
|18 de julio
|Partido por el tercer puesto: perdedores del partido 101 vs. perdedores del partido 102 (17:00, hora del Este)
|Entradas
|Nueva Jersey, EE. UU. (MetLife Stadium)
|19 de julio
|Final: Ganadores del partido 101 vs. ganadores del partido 102 (15:00 h, hora del Este)
|Entradas
|Seattle, EE. UU. (Lumen Field)
|6 de julio
|Octavos de final: EE. UU. vs. Bélgica (17:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
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