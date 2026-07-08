Con tus entradas para el Mundial 2026 confirmadas, planifica tu día de partido. El transporte al estadio y de vuelta debe ser fluido y sin estrés para disfrutar al máximo.

Las 16 sedes de Norteamérica tienen sistemas de transporte distintos, así que planificar tu ruta te ahorrará contratiempos.

Deja que GOAL te muestre la información más reciente sobre transporte para el Mundial 2026, incluidos los mejores medios para cada ciudad.

Aparcamiento y transporte en el Mundial: visión general

Ciudad anfitriona / Estadio Precio del aparcamiento (día de partido) Transporte público principal Precio del transporte (ida y vuelta) Nueva York/Nueva Jersey (MetLife) Sin aparcamiento en el recinto NJ Transit (tren) 105,00 $ (máximo) Los Ángeles (SoFi) 300,00 $ Metro de Los Ángeles + servicio de lanzadera 3,50 Miami (Hard Rock) 175,00 $ - 250,00 $ Brightline / Autobús lanzadera 20 USD+ / Gratis Boston (Gillette) 175,00 Tren de cercanías de la MBTA 80,00 Dallas (AT&T) 125,00 $ - 175,00 $ TRE + autobús de enlace 12,00 Filadelfia (Lincoln) 115,00 $ - 125,00 $ Línea Broad Street 0,00 $ (gratis después del partido) Kansas City (Arrowhead) 75,00 $ - 125,00 $ Servicio de transporte al estadio 15,00 Houston (NRG) 99,00 $ - 125,00 $ Línea Roja de METRORail 2,50 Atlanta (Mercedes-Benz) 99,00 $ MARTA 5,00 Seattle (Lumen Field) 125 $+ Tren ligero Link 6,50 $ San Francisco (Levi's) 125,00 $+ Tren ligero VTA / BART 15,00 $ - 25,00 $ Toronto (BMO Field) 80,00 $+ (plazas limitadas) GO Transit / TTC 7,00 $ - 15,00 $ Vancouver (BC Place) 75,00 $+ (plazas limitadas) SkyTrain 6,50 $ - 10,00 $ Ciudad de México (Azteca) Variable Metro/Tren ligero 10 pesos (0,60 $)

¿Qué opciones de aparcamiento hay en las sedes del Mundial de 2026?

El estacionamiento en los 16 estadios es muy limitado, por lo que se recomienda planificar con anticipación para evitar ser rechazado en el perímetro de seguridad.

Estadio MetLife: zona de estacionamiento prohibido.

En el MetLife Stadium (incluida la final del 19 de julio) no habrá aparcamiento para espectadores.

Quienes lleguen en coche deben reservar aparcamiento en el centro comercial American Dream Mall (con tarifas de hasta 225 dólares por partido) o usar los autobuses oficiales de «park and ride».

Reserva oficial a través de JustPark.

Todas las plazas deben reservarse por adelantado en JustPark, socio oficial de la FIFA 2026.

No se aceptarán pagos en las taquillas del estadio.

La asignación de plazas se realiza por oleadas, y recibirás tu ubicación específica y el permiso digital por correo electrónico entre 7 y 10 días antes del partido.

Normas de acceso estrictas

Solo para titulares de entradas: el estacionamiento es exclusivo para asistentes al partido. Es posible que debas mostrar tu entrada móvil para acceder al complejo de estacionamiento del estadio.

el estacionamiento es exclusivo para asistentes al partido. Es posible que debas para acceder al complejo de estacionamiento del estadio. Usa en JustPark la misma dirección de correo vinculada a tu cuenta de entradas de la FIFA ; de lo contrario, tu reserva podría anularse .

en JustPark vinculada a tu ; de lo contrario, tu reserva podría . Precios: Algunas plazas cuestan 75 dólares, pero la media para los partidos más destacados es de 175 dólares por vehículo.

Los costes estimados de aparcamiento para el Mundial 2026, por estadio, son los siguientes:

Estadio Ciudad Precio (aprox.) Estadio MetLife Nueva York/Nueva Jersey Sin aparcamiento en el recinto Estadio SoFi Los Ángeles 250–300 dólares Estadio Gillette Boston 175 $ Estadio Hard Rock Miami 175–200 dólares Lincoln Financial Field Filadelfia 115–125 dólares Estadio AT&T Dallas 75–125 dólares Estadio Arrowhead Kansas City 75–100 dólares Estadio NRG Houston 99–125 dólares Estadio Mercedes-Benz Atlanta 99 Lumen Field Seattle 125 $+ Estadio Levi's San Francisco 125 $ o más



Nota: Los precios de aparcamiento en las sedes de Canadá y México (Toronto, Vancouver, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) aún no están publicados en la web oficial, pero se espera que sigan un modelo de «precios variables» para alta demanda.

Se espera que suban a medida que el torneo avanza de la fase de grupos a las eliminatorias.

¿Cómo usar el transporte público durante el Mundial 2026?

Aunque algunos prefieren el coche, muchas sedes promueven planes “sin coches” y recomiendan transporte público o lanzaderas.

Ahorros e incentivos en transporte

En Seattle se ofrece un pase de tres días por18 dólares que cubre todo el transporte regional.

En Atlanta (5 USD con MARTA) y Los Ángeles (3,50 USD con LA Metro) siguen disponibles los billetes de ida y vuelta.

Precios y límites de aforo importantes

Prepárate para recargos por alta demanda: tras una rebaja, el billete de ida y vuelta de NJ Transit al MetLife Stadium cuesta 105 dólares (antes 150 dólares).

Hay un límite de 40 000 por partido, deben comprarse por adelantado en la app de NJ Transit e incluyen una pulsera física obligatoria para la vuelta. En Miami, el aparcamiento en el Hard Rock Stadium llega a 249,99dólares en los partidos más destacados.

Logística esencial para el día del partido

La caminata de la última milla: los puntos de encuentro para el transporte compartido en estadios como SoFi y AT&T están en zonas restringidas, con un recorrido a pie de 20-30 minutos hasta las puertas. Los días de partido está prohibido dejar pasajeros directamente en el estadio .

los puntos de encuentro para el transporte compartido en estadios como están en zonas restringidas, con un hasta las puertas. Los días de partido . Evita las colas recargando antes tarjetas de transporte digitales o usando apps como TAP (Los Ángeles), Breeze (Atlanta) o myORCA (Seattle/Sound Transit).

A continuación se muestran ejemplos de los principales medios de transporte y sus costes en las ciudades sede del Mundial de 2026:

Estadio Ciudad Medio(s) de transporte Precio Estadio MetLife Nueva York/Nueva Jersey Tren de NJ Transit / Autobús lanzadera 150 $ / 80 $ Estadio Gillette Boston Tren especial del día del partido / Autobús de la organización anfitriona 80 $ / 95 $ Lincoln Financial Field Filadelfia Línea Broad Street 2,90 $ antes del partido, gratis después del partido) Estadio AT&T Dallas TRE + autobús lanzadera 6 $ (autobús gratuito) Estadio Arrowhead Kansas City Autobús del estadio 15 Estadio Hard Rock Miami Tren Brightline / Autobús de enlace 20,40 $+ / Gratis Estadio Levi's San Francisco Tren ligero VTA / BART 11–22 $ Estadio SoFi Los Ángeles Metro de Los Ángeles 3,50 $ Estadio Mercedes-Benz Atlanta MARTA 5 $ Estadio NRG Houston Línea Roja de MetroRail 3 $ Lumen Field Seattle Tren ligero Link / Sounder De 3,25 $ a 5,75 $ Toronto BMO Field TTC / GO Transit desde 3,30 $ Vancouver BC Place SkyTrain desde 3,20 $ Ciudades de México Varias Metro/autobús local 5 pesos (0,30 $)

En algunas zonas se ofrecen aplicaciones como Uber y Lyft (EE. UU./Canadá) o DiDi (México) para quienes prefieran el taxi compartido.

Sin embargo, los precios pueden subir justo antes y después de los partidos, y algunos estadios tendrán zonas restringidas para recoger y dejar pasajeros.

¿Cómo comprar entradas de última hora para los partidos del Mundial 2026?

La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 39 días por toda Norteamérica. Estas son las ciudades y los estadios que acogerán los encuentros:

País Estadio (ciudad) Aforo Canadá BC Place (Vancouver) 48 821 BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Azteca (Ciudad de México) 83 000 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 Estadio Gillette (Foxborough) 63 815 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 Estadio NRG (Houston) 68 311 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 Estadio SoFi (Inglewood) 69 650 Estadio Hard Rock (Miami) 64 091 Estadio MetLife (East Rutherford) 78 576 Lincoln Financial Field (Filadelfia) 65 827 Estadio Levi's (San Francisco) 69 391 Lumen Field (Seattle) 65 123

¿Cuál es el calendario por sedes del Mundial 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).

Estadio Fecha Partido (hora de inicio) Entradas Atlanta, EE. UU. (Mercedes-Benz Stadium) 15 de julio Semifinales: Ganador del partido 99 vs. ganador del partido 100 (15:00 h, hora del Este) Entradas Foxborough, EE. UU. (Estadio Gillette) 9 de julio Cuartos de final: Francia vs. Marruecos (16:00 h, hora del Este) Entradas 14 de julio Semifinales: Ganador del partido 97 vs. Ganador del partido 98 (14:00 h, hora central de EE. UU.) Entradas Kansas City, EE. UU. (Arrowhead Stadium) 11 de julio Cuartos de final: Ganador del partido 95 vs. Ganador del partido 96 (19:00 h, hora central) Entradas Los Ángeles, EE. UU. (SoFi Stadium) 10 de julio Cuartos de final: Ganador del partido 93 vs. ganador del partido 94 (12:00 h, hora del Pacífico) Entradas Miami, EE. UU. (Hard Rock Stadium) 11 de julio Cuartos de final: Noruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este) Entradas 18 de julio Partido por el tercer puesto: perdedores del partido 101 vs. perdedores del partido 102 (17:00, hora del Este) Entradas Nueva Jersey, EE. UU. (MetLife Stadium) 19 de julio Final: Ganadores del partido 101 vs. ganadores del partido 102 (15:00 h, hora del Este) Entradas

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