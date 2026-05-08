Una vez confirmadas tus entradas para los partidos del Mundial 2026, planifica tu itinerario del día. Es clave saber cómo llegar al estadio y volver sin contratiempos para disfrutar al máximo.

Las 16 sedes de Norteamérica tienen sistemas de transporte distintos, así que planificar con antelación evitará contratiempos.

Deja que GOAL te muestre la información más reciente sobre transporte para la Copa del Mundo de 2026, incluidos los mejores medios para cada sede.

Aparcamiento y transporte en la Copa del Mundo: una visión general

Ciudad sede / Estadio Precio del aparcamiento (día del partido) Transporte público principal Precio del transporte (ida y vuelta) Nueva York/Nueva Jersey (MetLife) No hay aparcamiento en el recinto NJ Transit (tren) 105,00 $ (máximo) Los Ángeles (SoFi) 300 USD Metro de Los Ángeles + servicio de transporte 3,50 Miami (Hard Rock) 175,00 $ - 250,00 $ Brightline / Autobús lanzadera 20,00 $+ / Gratis Boston (Gillette) 175,00 Tren de cercanías de la MBTA 80,00 $ Dallas (AT&T) 125,00 $ – 175,00 $ TRE + autobús lanzadera 12,00 Filadelfia (Lincoln) 115,00 $ - 125,00 $ Línea Broad Street 0,00 $ (gratis después del partido) Kansas City (Arrowhead) 75,00 $ - 125,00 $ Servicio de transporte al estadio 15,00 Houston (NRG) 99,00 $ – 125,00 $ Línea Roja de METRORail 2,50 Atlanta (Mercedes-Benz) 99,00 $ MARTA 5,00 Seattle (Lumen Field) 125 $+ Tren ligero Link 6,50 San Francisco (Levi's) 125,00 $+ Tren ligero VTA/BART 15,00 $ - 25,00 $ Toronto (BMO Field) 80,00 $+ (Plazas limitadas) GO Transit / TTC 7,00 $ - 15,00 $ Vancouver (BC Place) 75,00 $+ (Plazas limitadas) SkyTrain 6,50 $ - 10,00 $ Ciudad de México (Azteca) Variable Metro/Tren Ligero 10 pesos (0,60 $)

¿Qué opciones de aparcamiento hay en las sedes del Mundial de 2026?

El estacionamiento en los 16 estadios es muy limitado, por lo que debes planearlo con anticipación para evitar que te rechacen en el perímetro de seguridad.

Estacionamiento prohibido: Estadio MetLife

Para los partidos en el MetLife Stadium (incluida la final del 19 de julio), no hay plazas de aparcamiento para espectadores en el recinto.

Quienes lleguen en coche deben reservar aparcamiento en el American Dream Mall (225 dólares por partido) o usar los autobuses oficiales de aparcamiento disuasorio.

Reserva oficial a través de JustPark.

Todas las plazas deben adquirirse por adelantado a través de JustPark, socio oficial de la FIFA para el Mundial 2026.socio oficial de la FIFA para 2026.

No se aceptarán pagos en las taquillas del estadio.

La mayoría de los pases se asignan por oleadas, y recibirás tu lote específico y el permiso digital por correo electrónico de 7 a 10 días antes del partido.

Se aplican normas de elegibilidad estrictas.

Solo para poseedores de entradas: El acceso al aparcamiento es solo para asistentes al partido. Es posible que debas mostrar tu entrada móvil al llegar.

El acceso al aparcamiento es solo para asistentes al partido. Es posible que debas al llegar. Usa en JustPark el mismo correo electrónico que en tu cuenta oficial de entradas de la FIFA ; cualquier diferencia puede marcar tu reserva como sospechosa o cancelarla .

en JustPark que en tu ; cualquier diferencia puede marcar tu reserva . Precios: Algunas plazas cuestan 75 $, pero la media para los partidos más destacados es de 175 $ por vehículo.

Los costes estimados de aparcamiento para la Copa del Mundo de 2026 por estadio son los siguientes:

Estadio Ciudad Precio (aprox.) Estadio MetLife Nueva York/Nueva Jersey No hay aparcamiento en el recinto. Estadio SoFi Los Ángeles 250-300 $ Estadio Gillette Boston 175 $ Estadio Hard Rock Miami 175 $ - 200 $ Lincoln Financial Field Filadelfia 115 $ - 125 $ Estadio AT&T Dallas 75–125 $ Estadio Arrowhead Kansas City 75 $ - 100 $ Estadio NRG Houston 99 $ - 125 $ Estadio Mercedes-Benz Atlanta 99 $ Lumen Field Seattle 125 $+ Levi's Stadium San Francisco 125 $ o más



Nota: Los precios de aparcamiento en las sedes de Canadá y México (Toronto, Vancouver, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) aún no están publicados en su totalidad en el portal oficial, pero se espera que sigan un modelo de «precios variables» para épocas de alta demanda.

Se espera que suban a medida que el torneo avanza de la fase de grupos a las eliminatorias.

¿Cómo usar el transporte público durante la Copa del Mundo de 2026?

Aunque algunos prefieren conducir y aparcar, muchas sedes promueven planes “sin coches” y recomiendan transporte público o lanzaderas.

Ahorros e incentivos en transporte

En Seattle se vende un pase de 18 dólares para tres días de transporte regional.

En Atlanta (MARTA) y Los Ángeles (LA Metro) siguen disponibles los billetes de ida y vuelta económicos: 5 dólares y 3,50 dólares, respectivamente.

Precios críticos y límites de aforo

Prepárate para recargos por alta demanda. Tras una reciente rebaja, los billetes de ida y vuelta de NJ Transit al MetLife Stadium cuestan ahora 105 dólares (antes 150 dólares).

Hay un límite de 40 000 entradas por partido; deben comprarse por adelantado en la aplicación de NJ Transit y requieren una pulsera física para el regreso. En Miami, el estacionamiento en el Hard Rock Stadium llega a 249,99dólares para los encuentros más destacados.

Logística esencial para el día del partido

Último tramo a pie: Las zonas de uso compartido de vehículos en estadios como el SoFi y el AT&T están restringidas, por lo que suele haber que caminar entre 20 y 30 minutos hasta las entradas. Los días de partido no se permite dejar pasajeros dentro del estadio .

Las zonas de uso compartido de vehículos en estadios como están restringidas, por lo que suele haber que hasta las entradas. Los días de partido . Evita las colas: carga antes tarjetas o apps de transporte digital, como TAP (Los Ángeles), Breeze (Atlanta) o myORCA (Seattle/Sound Transit).

A continuación se muestran ejemplos de los principales medios de transporte y sus costes en las ciudades sede de la Copa del Mundo de 2026:

Estadio Ciudad Medio(s) de transporte Precio Estadio MetLife Nueva York/Nueva Jersey Tren de NJ Transit / Autobús lanzadera 150 $ / 80 $ Estadio Gillette Boston Tren especial para el día del partido / Autobús de la comunidad anfitriona 80 $ / 95 $ Lincoln Financial Field Filadelfia Línea Broad Street 2,90 $ antes del partido, gratis después. Estadio AT&T Dallas TRE + autobús lanzadera 6 $ (autobús lanzadera gratis) Estadio Arrowhead Kansas City Autobús del estadio 15 $ Estadio Hard Rock Miami Tren Brightline / Autobús lanzadera 20,40 $+ / Gratis Estadio Levi's San Francisco Tren ligero VTA/BART 11–22 $ Estadio SoFi Los Ángeles Metro de Los Ángeles 3,50 $ Estadio Mercedes-Benz Atlanta MARTA 5 $ Estadio NRG Houston Línea Roja de MetroRail 3 $ Lumen Field Seattle Tren ligero Link / Sounder De 3,25 $ a 5,75 $ Toronto BMO Field TTC / GO Transit desde 3,30 $ Vancouver BC Place SkyTrain desde 3,20 $ Ciudades de México Varias Metro/autobús local Autobús local: 5 pesos (0,30 $).

Aplicaciones como Uber y Lyft (EE. UU. y Canadá) o DiDi (México) están disponibles en algunas zonas para quienes prefieran compartir taxi.

No obstante, ten en cuenta que los precios pueden dispararse justo antes y después de los partidos, y que algunos estadios tendrán restricciones en las zonas de recogida y bajada de pasajeros.

¿Cómo comprar entradas de última hora para los partidos del Mundial 2026?

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y, a diferencia de fases previas, no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y, a diferencia de fases previas, no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Dónde se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 39 días por toda Norteamérica. Estas son las ciudades y los estadios que los albergarán:

País Estadio (ciudad) Capacidad Canadá BC Place (Vancouver) 48 821 BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Azteca (Ciudad de México) 83 000 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 Estadio Gillette (Foxborough) 63 815 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 Estadio NRG (Houston) 68 311 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 Estadio SoFi (Inglewood) 69 650 Estadio Hard Rock (Miami) 64 091 Estadio MetLife (East Rutherford) 78 576 Lincoln Financial Field (Filadelfia) 65 827 Estadio Levi's (San Francisco) 69 391 Lumen Field (Seattle) 65 123

¿Cuál es el calendario por sedes de la Copa del Mundo de 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).