Guardiola: "Nunca entrenaré al United, ni al Madrid... Me iría a las Maldivas"

Pep Guardiola lo tiene claro. En la previa de la ida de las semifinales de la que disputarán y , el técnico de Santpedor se mostró tajante. "Después de entrenar al City, nunca entrenaré al United. Como tampoco entrenaré nunca al . Definitivamente no. Estaré en las Maldivas si no tengo ofertas. Bueno, en las Maldivas tal vez no porque no tiene campos de golf", aseguró Pep.

Y en relación al duelo con el United, que ya ganó en la Premier por 1-2 en el Eitihad, Guardiola se refirió al contexto de rivalidad entre ambos equipos. El técnico catalán analizó lo que supone un derbi de Mánchester haciendo referencia a la frase de Sir Alex Ferguson, que les comparó con unos "vecinos ruidosos". En opinión de Pep, "antes éramos el vecino ruidoso. Ahora no sé lo que somos. Los derbis en eran el y el Madrid y aquí el United. En hay muchos equipos top, no uno o dos como en otros países", argumentó.

Por último, aseguró que este es un partido trascendente para el club: "Es un partido muy importante, clave para nuestros aficionados. Los duelos con otros equipos top son importantes, pero sé lo que significa el derbi para ellos", explicó un Guardiola que alabó a los "diablos rojos".