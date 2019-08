Guardiola: "No me gusta que digan que el City puede gastar lo que quiere, no es verdad"

No le ha gustado la frase de Klopp en la que decía que su equipo, el PSG, el Madrid y el Barcelona tienen manga ancha en el mercado

Jurgen Klopp, campeón de Europa con el , decía hace unos días que el mercado no es el mismo para todos, que si el Liverpool no ficha o ficha menos es porque tiene que mirar las posibles consecuencias de un gasto excesivo. Señalaba, además, que hay cuatro equipos que no necesitan pensar en las consecuencias. , , y jugarían, según su explicación, en una liga propia en la que el gasto podía ser desaforado sin consecuencias.

"Parece que hay cuatro clubes en el mundo que pueden: Madrid, Barça, City y PSG. Lo que sea que necesiten, lo hacen ", decía aunque después enfatizaba que no quería con eso criticar a nadie, que las cosas son como son y no por ello en eso hay una injusticia. Su propósito de no molestar a nadie ha caído en saco roto, pues Pep Guardiola, el técnico de uno de esos cuatro equipos privilegiados, ha reaccionado al comentario. Y no le ha gustado.

" Me ha molestado, por supuesto. No me gusta, porque no es verdad ", ha comentado el técnico del City, campeón en las últimas dos ediciones de la Premier League que este verano ha comprado a Rodri por 70 millones de euros como principal traspaso del verano. El club de Manchester es poderoso y ha gastado mucho dinero en las últimas temporada. Sus propietarios, jeques de Emiratos Árabes, han hecho una inversión importante en el devenir del equipo para meterlo entre los más importantes equipos del continente. No ha logrado, eso sí, el título que sí consiguió Klopp la pasada temporada, la Champions.

Guardiola también abordó uno de los temas candentes del mercado inglés, el interés del Bayern por Leroy Sane: "He contestado muchas veces sobre este tema. Sé que los rumores existen y he dicho muchas veces que en ocasiones no puedo convencer a un jugador para que se quede si se quiere ir, pero en este caso no me ha dicho nada. Es nuestro jugador y quiero que se quede"