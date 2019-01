Guardiola, sobre la suspensión a Henry: "No lo entiendo"

El técnico del Manchester City lamenta la decisión que tomó el Monaco para con el ex delantero francés, a quien el catalán dirigió en el Barcelona.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, expresó su solidaridad para por Thierry Henry luego de que el técnico francés fuera suspendido por el Monaco.

El equipo de la Ligue 1 anunció el jueves que Henry ha sido retirado de sus labores como entrenador después de solo tres meses en su cargo.

Franck Passi entrenó al equipo el viernes, ya que se informó que el despido de Henry se confirmaría, y su predecesor, Leonardo Jardim, será anunciado como su reemplazo.

Guardiola, sin embargo, no está de acuerdo con la decisión del Monaco de suspender a Henry, quien fue dirigido por él en el Barcelona. "No lo entiendo, pero no es de mi incumbencia. Yo no tomo las decisiones. Lo siento mucho por él porque lo conozco bien y es una persona excepcional", comentó el preparador de los Citizens.

Cabe señalar que Henry no ha podido sacar al Monaco de la delicada situación que atraviesa en la Liga de Francia, donde ocupa el anteúltimo lugar de la clasificación, con sólo 15 puntos tras 21 jornadas disputadas. Sólo el Guingamp tiene menos unidades (14), mientras que el Dijon cuenta con dos puntos más (17). Precisamente Dijon y Guingamp son los dos próximos rivales del Monaco.