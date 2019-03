Guardado volvió a sus raíces: jugó de carrilero ante Getafe

El mexicano no se vio cómodo jugando en su antigua posición y eso le costó muy caro al Betis, que sumó una nueva derrota en LaLiga.

Por Jhon Guiñan | @JKGuinan

Las cosas no marchan bien para el Betis: tras la eliminación de Europa League y Copa del Rey, el cuadro verdiblanco sumó una nueva derrota en LaLiga contra Getafe. Y una de las cosas que llamó la atención en el duelo frente a los azulones fue el rol de Andrés Guardado, quien se desempeñó como carrilero por izquierda.

Ante la enorme cantidad de mediocampistas zurdos que tiene a su disposición, Quique Setién decidió utilizar a Guardado en su antigua posición. La función del mexicano era clave: facilitar la salida con pelota dominada por su costado, sumarse al ataque cuando el equipo se posicionara en campo contrario y neutralizar al extremo rival.

El artículo sigue a continuación

Durante casi toda su carrera, el Principito no tuvo problemas para cumplir con esta tarea. Sin embargo, Andrés ya no es el mismo de antes y actualmente no está para realizar este tipo de recorridos durante 90 minutos. Ahora es un jugador que aporta con su buen pie, su inteligencia en la toma de decisiones y por su liderazo en la mitad de la cancha.

El resultado no podía ser otro: Guardado la pasó mal, el Betis no hizo su mejor juego y sufrió una derrota que lo aleja de Europa. Mala decisión de Setién...